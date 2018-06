Salute | malattie respiratorie | in arrivo nuovi dispositivi inalatori 

“Il 100% delle malattie è dovuto alla cattiva alimentazione” : ecco la regola “0-5-20” per mantenersi in Salute : “Quante malattie sono dovute alla cattiva alimentazione? Ormai possiamo dire il 100%. E, viceversa, tutte le patologie possono essere curate attraverso il cibo che, in molti casi, può anche aiutare a ridurre le terapie farmacologiche, con un ingente risparmio per il sistema sanitario pubblico“: lo ha dichiarato Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia, Sapienza Università di Roma, oggi a Roma a margine della presentazione ...

PERCHE' I CAPELLI DIVENTANO BIANCHI? STRESS E MALATTIE/ Salute - colpa di una proteina : le parole del dr Pavan : Lo STRESS porta ad avere CAPELLI bianchi. Secondo uno studio americano la proteina Mitf, non agendo correttamente sul sistema immunitario provoca la nascita di peli e CAPELLI bianchi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:14:00 GMT)

Salute : il 70% degli over 65 ha almeno 2 malattie e prende 5-10 farmaci al dì : Italiani sempre più anziani e malati cronici: il 70,7% degli over 65 ha almeno due patologie concomitanti e assume dai 5 ai 10 farmaci al giorno, che spesso entrano in conflitto tra loro e costringono circa 1,5 milioni d’italiani a nuovi ricoveri in ospedale per far fronte ai danni provocati dalla loro interazione. A citare i dati del Rapporto OsservaSalute 2017 è la Federazione nazionale dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) che ...

Salute donna : tante malattie urologiche al femminile : L’urologo non e’ lo specialista solo per l’uomo: sono infatti molte le patologie urologiche ‘al femminile’, dalla calcolosi alla cistite, l’incontinenza ed il tumore della vescica. Per questo la Societa’ italiana di urologia (Siu) aderisce alla Giornata nazionale della Salute della donna che si celebra domani e sara’ presente al ministero della Salutea Roma mettendo a disposizione dei cittadini i ...

Salute : dormire poco provoca danni e malattie : “Non dormire a sufficienza o avere una cattiva qualità del sonno procura danni fino alla morte”. Lo afferma il neurologo Piergiorgio Strata nel presentare la conferenza “dormire forse sognare” che terrà domani a Roma, alle 17, all’Accademia dei Lincei. “Durante i processi di apprendimento e memoria della veglia – spiega Strata, autore del libro del titolo “dormire, forse sognare. Sonno e sogno ...

Salute : dieta e stili vita della coppia influenzano il rischio di future malattie dei figli : Secondo un’analisi pubblicata su “The Lancet“, l’alimentazione e lo stili di vita adottato dei futuri mamma e papà influenzano la Salute del nascituro. “La Salute della coppia, inclusi peso, metabolismo e dieta, può influenzare il rischio di future malattie croniche nei bambini. L’attuale attenzione data a fattori di rischio come fumo o alcol è importante ma è necessario anche preparare la coppia alla ...

Salute : l’asma nei bambini “spia” di malattie cardiovascolari : L’asma da bambini sarebbe un fattore di rischio di malattie cardiovascolari in età adulta. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Hypertension‘”, la rivista dell’American Heart Association. I ricercatori della Scuola di sanità pubblica e medicina tropicale della Tulane University di New Orleans, hanno studiato 1.746 persone, di età compresa tra 20 e 51, per un lasso di tempo medio di 11 anni per ...

La bocca “spia” della Salute : il cavo orale rivela sintomi di malattie : “Il cavo orale non va considerato semplicemente come la sede dei denti o della lingua, ma come un organo ‘spia’ dove è possibile identificare i segni sintomatici di molte malattie“: lo ha spiegato all’Adnkronos salute Antonella Polimeni, direttore del Dipartimento testa-collo del policlinico Umberto I-Università Sapienza di Roma e presidente del 25° congresso del Collegio dei docenti universitari di discipline ...

Salute : l’attività fisica aiuta il cuore anche se si ha un alto rischio genetico di malattie cardiache : Mantenersi in forma, anche se si è nati con un alto rischio genetico di sviluppare malattie cardiache, aiuta a mantenere il cuore in Salute, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Stanford University School of Medicine. In uno dei più grandi studi osservazionali sull’attività fisica e le malattie cardiache, i ricercatori hanno esaminato i dati raccolti da quasi mezzo milione di persone nel database dell’UK Biobank. Hanno scoperto che le ...