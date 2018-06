Salerno | immigrato aggredito con una mazza

blogo

: ma #propagandalive che parla di #soumallansacko lo sa che cosa è successo oggi a Sarno, sapete che un altro fratell… - Prisco_ant : ma #propagandalive che parla di #soumallansacko lo sa che cosa è successo oggi a Sarno, sapete che un altro fratell… - cronista73 : Immigrato aggredito a Sarno: «Mi hanno colpito con una mazza alla schiena e poi hanno esultato»… - cronista73 : Immigrato aggredito a Sarno: «Mi hanno colpito con una mazza alla schiena e poi hanno esultato» -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Percosso con unada baseball alla schiena mentre stava pedalando verso l’albergo in cui vive. Sarebbe accaduto a Sarno, in provincia di, dove un giovaneoriginario del Camerun ha denunciato l’aggressione sottolineando il fatto che dopo averlo colpito i due responsabili avrebbero esultato.Quest'ultimi sarebbero due ventenni, secondo quanto ricostruito dalla polizia. È ancora presto per dire con certezza se si sia trattato di un’aggressione a sfondo razziale, di certo il racconto del giovane fa pensare a questo. Il ragazzo, di 27 anni, si trova in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari.Già calciatore dell’Intercampania, squadra dilettantistica che milita in Prima categoria, il giovane, supportato dal suo legale, agli investigatori del commissariato di Sarno ha raccontato che mentre in bicicletta tornava dal lavoro nel suo alloggio, ospite di un ...