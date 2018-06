Ryanair | multa Antitrust da 1 | 85 milioni per voli cancellati lo scorso autunno

Multa Antitrust da 1 - 85 mln a Ryanair per caos voli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ryanair - multa Antitrust di 1 - 85 milioni per la cancellazione di oltre 2mila voli : Più di duemila voli cancellati e 400mila passeggeri lasciati a terra. Così la compagnia low-cost Ryanair aveva deciso di risolvere nel settembre del 2017 i suoi problemi organizzativi (una combinazione di ritardi, scioperi dei controllori di volo, ferie dei piloti e dell’equipaggio di cabina). Una “pratica commerciale scorretta” che ora la compagnia irlandese pagherà caro: l’Antitrust ha disposto una sanzione di 1,85 ...

Ryanair - maxi multa per cancellazioni di massa : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – multa di 1,8 milioni di euro per le cancellazioni dei voli Ryanair, tra settembre e ottobre del 2017. L’Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio, avviato nei confronti del vettore aereo irlandese, per le ”numerose cancellazioni di voli, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia, non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo ...

