Russia | Conte con Trump |  «Mosca deve rientrare nel G8»

Trump chiede che la Russia torni al G7 - Conte si schiera con lui. È scontro con l’Europa al vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

G7 NATO E Russia/ Il manuale Dc che tiene a galla l'Italia di Conte : Il governo Conte si è appena insediato e la sua politica estera è il problema più delicato. Al G7 che inizia oggi in Canada il Premier ha un'occasione importante. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 06:00:00 GMT)CAOS LIBIA/ Elezioni e pacificazione, il flop di Macron rilancia l'Italia, di M. MercuriGOVERNO Conte/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. Sapelli

Sui dazi al G7 il primo esame per Conte Sanzioni alla Russia? Salvini pensa al veto : Si annuncia uno scontro «Trump contro tutti» sul problema delle barriere commerciali. Per il neo premier italiano non c’è stato tempo di elaborare una posizione autonoma

G7 - sui dazi il debutto di Conte. E sulle sanzioni alla Russia Salvini pensa a un veto : Il debutto sulla scena internazionale del nuovo premier italiano Giuseppe Conte avverrà domani al G7, il vertice mondiale in calendario a Charlevoix, in Canada. Al di là della curiosità legata all'...

Non è una crisi - ma le parole di Conte sulla Russia non sono piaciute affatto alla Nato : Va bene in dialogo con Mosca ma le sanzioni restano: questo il messaggio inviato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al neo premier italiano Giuseppe Conte, che nel suo discorso al SeNato ha parlato di “revisione del sistema delle sanzioni”. Una iniziativa che non piace nemmeno agli Usa e alla Germania. Quella del segretario della Nato non è una chiusura totale: "Con la Russia dobbiamo mantenere ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Conte-Di Maio “nella Nato ma dialogo Russia” : Salvini - lite con Forza Italia : Governo Conte, ultime notizie Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7, Salvini litiga con Forza Italia: a rischio centrodestra?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Fini : "Sulla Russia Conte scherza col fuoco" : Torna a farsi sentire Gianfranco Fini. Lo fa commentando, da ex ministro degli Esteri, le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Russia. "Quando si parla di Russia non bisogna scherzare, non bisogna buttarla lì per vedere l"effetto che fa. Quando si parla della Russia, bisogna ricordare non Putin che è l"attualità, ma i 70 anni di comunismo e il periodo zarista in precedenza. Hanno nel dna atavico il ruolo di grande potenza ...

Nato a Conte : sì al dialogo con la Russia - ma le sanzioni restano : Il rapporto con il Cremlino. La Nato è pronta a dialogare con la Russia, ma le sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in vigore "fino a quando Mosca non cambierà atteggiamento". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Stoltenberg, intervenendo ad una conferenza stampa al quartier ...

