Russia | Conte con Trump |  «Mosca deve rientrare nel G8» Tusk |  gli Usa sfidano l’ordine

Trump propone di far rientrare la Russia nel G8. Conte è d’accordo : “È nell’interesse di tutti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump apre a un ritorno della Russia nel G8. Proposta accolta positivamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Sono d’accordo con il presidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti". Al centro dei colloqui per il G7 in Canada anche i dazi imposti dagli Usa e le sanzioni alla Russia.Continua a leggere

L'esordio di Conte al G7 : “Riammettiamo la Russia" : Esordi, assenze e dissonanze. È lungo queste tre linee narrative, previste e prevedibili, che si muove il G7 che, oggi e domani, ha radunato i “grandi della terra” in Canada. L'esordio, ovviamente, è quello del premier italiano Giuseppe Conte che è arrivato a Charlevoix e ha subito incontrato Donald

G7 Canada - Conte è d’accordo con Trump : “La Russia dovrebbe rientrare. È interesse di tutti”. Mosca : “Puntiamo su altro” : Far rientrare la Russia nel G8. Lo chiede Donald Trump ma Giuseppe Conte sottolinea subito di essere d’accordo. Il G7 di Charlevoix si apre con un doppio assist per Vladimir Putin. Ancora prima di partire per il Quebec per incontrare i leader delle potenze mondiali, infatti, il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a dire ai cronisti: “”La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso”. Un pensiero ...