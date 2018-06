Rugby – Mondiale Under 20 | l’Italia stende l’Argentina e stacca il pass per i quarti di

Rugby – Mondiale U20 : Italia ko contro l’Inghilterra nel secondo match : Mondiale U20: l’Inghilterra batte 43-5 l’Italia nel secondo match Finisce con un 43-5 in favore dell’Inghilterra il secondo match dell’ItaliaU20 al World Rugby U20 Championship. Gli inglesi hanno sfruttato al meglio la vena creativa di Smith per portarsi al comando in solitaria della Pool B al Mondiale di categoria. l’Inghilterra si spinge subito in attacco e va ad un passo dal vantaggio al 3’ con capitan Curry che va in meta ...

Rugby – Italia U20 - cinque cambi nel XV anti Inghilterra al Mondiale : Al World Rugby U20 Championship l’Italia fa cinque cambi per il match contro l’Inghilterra Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 16.30 affronterà i pari età dell’Inghilterra allo “Stade Aime-Giral” di Perpignan, match valido per il World Rugby U20 Championship che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della FIR e su theRugbychannel.it ...

Rugby : il ranking mondiale aggiornato alla vigilia dei Test Match di giugno 2018 : Tutto pronto per i Test Match di giugno 2018: le varie nazionali di Rugby vanno a rodare le proprie formazioni in vista dei prossimi appuntamenti importanti che porteranno all’obiettivo del quadriennio, il mondiale del prossimo anno. Andiamo a scoprire il ranking mondiale aggiornato: Italia che resta sempre in 14ma piazza e spera di scalare qualche posizione. POSITION TEAMS POINTS 1 (1) NEW ...

Rugby – Mondiale Under 20 - la Nazionale italiana debutta domani contro la Scozia a Beziers : La Nazionale italiana di Rugby debutterà domani al Mondiale Under 20 affrontando la Scozia a Beziers Il Mondiale U20 degli Azzurri capitanati da Michele Lamaro approda sulla pagina Facebook ufficiale della FIR e sul portale www.theRugbychannel.it. Tutti gli appassionati potranno seguire gratuitamente sui propri personal computer e sui propri smartphone i cinque incontri che vedranno la Nazionale italiana U20 protagonista nel Mondiale di ...