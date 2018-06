Rugby – Italseven femminile | le 12 atlete selezionate

Rugby – Italseven : gli azzurri di Vilk per il Rovigo Festival : Selezione italiana Seven Maschile: gli azzurri per il Rovigo Rugby Festival Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei 12 atleti che prenderanno parte al “Rovigo Rugby Festival” in calendario dall’1 al 3 giugno a Rovigo. Gli azzurri, reduci dall’ottima prestazione al GPS7s di Mosca dove hanno conquistato il terzo posto nel torneo, sono inseriti nella Pool B con una selezione dei Dogi ...