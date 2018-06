Rugby – Italia | capitan Ghirlandini dice la sua | “una grande prestazione | sappiamo cosa

Rugby - Test Match giugno 2018 : l’Italia lancia la sfida al Giappone : Tempo di secondo Test Match di giugno 2018 nella tournée asiatica per quanto riguarda la nazionale italiana di Rugby. Domani, in quel di Oita, al Bank Dome Stadium (ore 7.45 italiane, diretta su DMAX), gli azzurri affronteranno nella prima partita ufficiale, dopo la vittoria arrivata nel Match no caps con la selezione dello Yamaha Jubilo, i padroni di casa del Giappone. sfida davvero importante per quanto riguarda il ranking mondiale, ma ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : gli accoppiamenti delle semifinali. Italia per il quinto posto : La vittoria della Francia sul Sudafrica ha spento le velleità di accesso alle semifinali dei Mondiali Under 20 di Rugby dell’Italia: gli azzurrini non sono riusciti nell’intento di essere la migliore seconda ed ora giocheranno per il quinto posto. Martedì 12 giugno la nostra prossima avversaria sarà l’Australia, mentre concorreranno per la quinta piazza anche Galles ed Argentina. Per il titolo si affronteranno ...

Rugby – Mondiale Under 20 - l’Italia stende l’Argentina e stacca il pass per i quarti di finale : Grande vittoria degli azzurri che, battendo l’Argentina, si guadagnano il pass per i quarti di finale del Mondiale Under 20 Una grande Italia U20 batte 30-26 l’Argentina nel terzo ed ultimo incontro della Pool B al Mondiale di categoria. Gli Azzurrini con la vittoria conquistano il secondo posto nel girone e, in attesa di conoscere il nome del prossimo avversario, si confermano tra le migliori otto squadre al mondo a livello ...

Rugby - Test Match Giappone-Italia : come vederlo in tv e diretta streaming. Orario e programma : Dopo il Test Match non ufficiale contro lo Yamaha Jubilo, vinto con un rotondo 19-52, è ora di fare sul serio per l’Italia del Rugby, che domani, sabato 9 giugno, sarà impegnata nel primo dei due confronti contro il Giappone in vista della Coppa del Mondo che si disputerà in terra nipponica il prossimo anno. Teatro della prima sfida tra le due nazionali sarà l’Oita Bank Dome di Oita, con calcio d’inizio alle ore 7.45 italiane. La ...

Rugby - Mondiali Under 20 - missione compiuta : l'Italia batte l'Argentina e si conferma nell'Olimpo della Top 8 - ora tocca all'Australia : Cominciano ad annoiare, vincono sempre... Lo scriviamo solo perché fa un certo effetto farlo, perché di una Nazionale di Rugby che vince non ne avremo mai abbastanza. E la Nazionale in questione è l'...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Italia-Argentina 30-26. Evitata la zona retrocessione - si spera nelle semifinali : Missione compiuta: l’Italia Under 20 vince la terza ed ultima partita del girone eliminatorio nei Mondiali di categoria di Rugby, sconfiggendo per 30-26 i pari età dell’Argentina. Gli azzurrini si salvano così dalla ressa per evitare la retrocessione, ma dovranno attendere l’esito delle ultime partite per capire se giocheranno per il titolo, o se concorreranno per il quinto posto. Partenza sprint della nostra selezione: al ...

Rugby – World U20 Championship - il XV dell’Italia per l’Argentina : L’U20 azzurra affronterà l’Argentina nel match valido per World Rugby U20 Championship Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 18.30 affronterà i pari età dell’Argentina allo “Stade de la Mediterranee” di “Beziers” nel terzo ed ultimo incontro della Pool B al World Rugby U20 Championship. In quello che sarà un vero e proprio spareggio per il secondo posto ...

Rugby – Nations Cup - a Montevideo l’Uruguay batte 23-19 l’Italia emergenti : Nel secondo turno della Nations Cup, l’Italia emergenti sconfitta per 23-19 dall’Uruguay Nella seconda giornata della Nations Cup 2018 l’Uruguay supera 23-19 l’Italia emergenti a Montevideo. Sul campo del Carrasco Polo Club, appesantito dalle piogge dei giorni scorsi, un tiepido sole fa da cornice alla partita. Calcio d’avvio affidato al piede dell’apertura uruguaiana Silva. Dopo una fase iniziale di gioco al piede, l’Italia inizia a ...

Rugby - test match Italia-Giappone : il XV ufficiale e la formazione degli azzurri. Campagnaro torna titolare - novità Pasquali : Connor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha ufficializzato il XV con cui affronterà il Giappone nel test match in programma sabato 9 giugno (ore 07.45 italiane) a Oita. Gli azzurri se la dovranno vedere contro la selezione nipponica a casa loro nel primo di due incontri ufficiali nel Paese che ospiterà il prossimo Mondiale. Scenderanno in campo 11 dei 15 uomini che settimana scorsa hanno sconfitto lo Yamaha Jubilo per 52-19. ...

Rugby – Italia : scelti gli azzurri per il primo test con il Giappone : Torna Campagnaro, Steyn otto, mediana Violin-Allan: ecco le novità della formazione dell’Italia per il matchc contro il Giappone Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.45 locali (7.45 in Italia) affronterà il Giappone al Bank Dome Stadium di Oita nel primo dei due test-match del tour estivo 2018. Il CT, alla sua ventitreesima apparizione sulla panchina azzurra, ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma e orari : Siamo a giugno, con la Tournée asiatica in corso, ma la FedeRugby guarda già avanti. Sono state ufficializzate infatti oggi le Date e le partite per quanto riguarda i Test Match di Novembre 2018. La notizia più importante è ovviamente quella che Italia-Nuova Zelanda, l’attesissima sfida agli All Blacks, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Altre sfide di lusso saranno quelle ad Irlanda (in terra statunitense), Georgia ed Australia. “I ...

Rugby - reso noto il calendario delle gare di novembre : quattro sfide esaltanti per l’Italia di O’Shea : Il prossimo mese di novembre l’ItalRugby giocherà quattro gare ricche di fascino, utili per prepararsi al meglio al 6 Nazioni alla Rugby World Cup Un novembre internazionale intenso e di altissimo livello, ideale per traghettare la Nazionale Italiana Rugby verso il 6 Nazioni e verso la Rugby World Cup giapponese dell’autunno 2019. Primo appuntamento della stagione 2018/19 contro l’Irlanda il 3 novembre, nella cornice inconsueta del Soldier ...

Rugby - l’Italia affronterà la Nuova Zelanda a Roma! Super sfida agli All Blacks : data - programma - orari e tv : L’Italia affronterà la Nuova Zelanda in un test match autunnale in programma il prossimo 24 novembre. La Super sfida contro gli All Blacks, la squadra più forte del Pianeta e icona indiscussa nel mondo del Rugby, si consumerà allo Stadio Olimpico di Roma come ha comunicato oggi Giovanni Malagò, Presidente del Coni. Il numero 1 dello sport italiano ha svelato l’ufficializzazione fattagli da Alfredo Gavazzi, Presidente della Fir. La ...

Rugby - Italia-All Blacks sarà a Roma : Ad annunciarlo è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Me lo ha ufficializzato poco fa il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi", le parole del numero uno dello sport italiano a ...