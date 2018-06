Rugby – Dewaldt Duvenage sarà un nuovo leone della Benetton

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018)unbiancoverdeè lieto di comunicare l’arrivo a titolo definitivo diOtto, proveniente dagli Stormers franchigia di Supercon base a Città del Capo. Nato a Bellville (Sudafrica) il 22 maggio 1988, pesa 79kg ed è alto 175cm. Mediano di mischia dinamico, ha tra le sue caratteristiche principali la rapidità nei movimenti, l’abilità nei passaggi ed un’ottima lettura del gioco. La carriera rugbistica dicomincia con i Boland Cavaliers, club che partecipa annualmente alla Currie Cup. Dopo due stagioni e mezzo trascorse a Wellington,viene selezionato prima dalla nazionale sudafricana Under 20 per disputare il mondiale di categoria in Galles, e successivamente dagli Stormers per disputare l’allora Super 14. Al termine di quest’ultimo inizia la sua avventura con i Western Province con cui, il 13 giugno del ...