Rottura di alleanze e stop alle sanzioni russe | Gentiloni avverte il nuovo governo

(Di venerdì 8 giugno 2018) "L'ultima cosa che ci possiamo permettere è quella di presentarci come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti di politica estera e di collocazione internazionale. Conte faccia il presidente del Consiglio dell'italia che abbiamo sempre avuto in questi decenni a livello internazionale". Intervistato dal direttore Mario Calabresi a Repubblica delle idee, l'ex premier Paolosui rischi di unadellee sulloalla Russia.L'ex presidente del Consiglio aggiunge: "Negli ultimi decenni l'Italia è stata europeista, filo atlantica e con un dialogo con la Russia ma non ci siamo mai immaginati di rompere la solidarietà dellein cui ci troviamo. Se ilpensa di rompere lemette in discussione i fondamentali della nostra repubblica. È una strada pericolosissima".Sulle, in particolare, ...