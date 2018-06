Rossella Brescia e quel figlio mai arrivato | ‘Ho sofferto tanto’

tvzap.kataweb

: Momenti di terrore in studio dalla Hunziker a Vuoi Scommettere: De Martino sbaglia la presa, Rossella Brescia fa un… - Libero_official : Momenti di terrore in studio dalla Hunziker a Vuoi Scommettere: De Martino sbaglia la presa, Rossella Brescia fa un… - claudiog70a2013 : 'Ho sofferto tanto', il dramma di Rossella Brescia sul figlio mai arrivato - co1tinhiu : Rossella Brescia: 'Un figlio? Non è mai arrivato e ho sofferto tanto. Poi ho capito che potevo esser: -

(Di venerdì 8 giugno 2018) “Una donna può essere felice anche senza figli”. E’ questa la conclusione a cui è giunta – non senza dolore –. La ballerina e conduttrice radiofonica intervistata dal settimanale Grazia parla a cuore aperto della sua vita piena di soddisfazioni e gratificazioni cui è mancata la gioia della maternità., dopo la separazione dal regista Roberto Cenci avvenuta nel 2004, è legata da oltre 10 anni al coreografo Luciano Cannito. La coppia ha provato ad avere figli, senza successo. Per questo motivohaa lungo, ma ora ha accettato la realtà dei fatti e rivela: “Io c’ho provato però non è… All’inizio hotanto, ma una donna può essere felice anche senza figli”, spiega la 44enne., una vita piena d’amore Nella sua vita però l’amore non manca di ...