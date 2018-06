Roma | tre esplosioni sulla metro B tra Bologna e Policlinico | treni senza corrente

Alternanza scuola-lavoro inutile? Al Virgilio di Roma funziona con ‘Oltre le voci’ : L’Alternanza scuola-lavoro è davvero inutile, nella sostanza? Il progetto reso obbligatorio dalla riforma della Buona Scuola apportata dalla legge 107/2015, seppur nato con le migliori intenzioni, tante volte si è rivelato per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori un obbligo, poco utile. Tante volte, non sempre. Un esempio? Il Protocollo d’intesa Libri Fuori-Classe, un progetto nato dall’accordo a gennaio ...

Roma-Kluivert - adesso ci siamo : stretta finale con l'Ajax : ROMA - Non si ferma più. Sistemato Cristante , che ieri sera ha firmato a Trigoria il contratto di cinque anni con la Roma , Monchi ha messo le mani anche su Justin Kluivert . E' stato risolutivo il ...

Da Roma : 'Nainggolan potrebbe essere affascinato da Napoli' : Gaetano Imparato, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno su Radio Punto Zero, parlando di Nainggolan. 'Nainggolan può lasciare la Roma, in Cina lo riempirebbero di soldi ma lui, da ...

Il segretario della Lega Trentino : "Doppia cittadinanza? Questione da risolvere con Roma" : Si aprono spiragli per ulteriori convergenze tra il nuovo esecutivo giallo-verde e il governo sovranista austriaco, questa volta sulla Questione della doppia cittadinanza agli abitanti del Sud Tirolo. ...

Buche - Roma ha pagato 40 milioni in tre anni per risarcimenti. Lemmetti : ‘Anch’io danneggiato - ma non ho fatto ricorso’ : Per i danni provocati dalle Buche sulle strade, le casse del Campidoglio hanno dovuto risarcire ai Romani ben 40 milioni di euro in tre anni. E per il solo 2018, le proiezioni parlano di un ritorno alla spesa del 2015 – quasi 16 milioni – a causa “della primavera molto piovosa che abbiamo affrontato”. Sono tutt’altro che positivi i dati forniti da Assicurazioni di Roma, la società comunale che, per conto del Campidoglio, si occupa di ...

Calciomercato – Fiorentina - Roma - Bologna… che intreccio in attacco! : Calciomercato che entra nel vivo con un valzer di attaccanti che potrebbe scatenarsi in Serie a, diversi i club coinvolti Il Calciomercato sta entrando pian piano nel vivo. I primi colpi della stagione estiva sono stati ufficializzati, a partire dall’arrivo di Cristante alla Roma. Proprio i giallorossi sono in questa fase i veri protagonisti del mercato, dato che potrebbero mettere a segno un altro colpo a breve, un colpo che scatenerebbe ...

Air Transat festeggia 30 anni del volo Roma-Montreal : Air Transat festeggia il trentennale del primo volo dall' Aeroporto di Roma Fiumicino a Montreal , consolidando l'offerta di collegamenti con il Canada incrementando del 17% la capacità sulle rotte ...

Roma - 68enne ucciso da colpo di pistola mentre era dal medico/ La guardia giurata : "Sono distrutto" : Roma, 68enne ucciso da colpo di pistola mentre era dal medico: la tragica fine di Gaetano Randazzo, morto per uno sparo fortuito della guardia giurata Fabian Manzo(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Monchi - bastone e carota ai tifosi della Roma : dopo il colpo Cristante - in arrivo una cessione “illustre” : Roma dopo l’acquisto di Bryan Cristante arriverà una cessione illustre a centrocampo, l’indiziato numero uno è l’olandese Strootman La Roma ha piazzato il primo vero, grande colpo dell’estate di calciomercato. Si tratta di Bryan Cristante, un acquisto che non può e non deve essere sottovalutato. Calciatore di primissimo livello, già nel giro della Nazionale, centrocampista moderno abile nel costruire, nel concludere, ...

Roma - Schick : “prossimo anno dimostrerò chi sono” : “Spero che il prossimo con la Roma sarà un anno migliore. Ho preso confidenza con l’ambiente, adesso devo solo dimostrare quello che so fare”. Così Patrik Schick in vista della seconda stagione con la maglia giallorossa. L’attaccante dal ritiro della nazionale ceca ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Lidovky’ in cui ha tenuto “a sottolineare che il secondo anno farò vedere chi sono ...

Roma. Scuole d’Arte e dei Mestieri - laboratori aperti e mostre di fine anno : Un mese dedicato all’orientamento, all’informazione e alla scoperta delle quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale, che si

Roma - Schick : “prossimo anno dimostrerò chi sono” : “Spero che il prossimo con la Roma sarà un anno migliore. Ho preso confidenza con l’ambiente, adesso devo solo dimostrare quello che so fare”. Così Patrik Schick in vista della seconda stagione con la maglia giallorossa. L’attaccante dal ritiro della nazionale ceca ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Lidovky’ in cui ha tenuto “a sottolineare che il secondo anno farò vedere chi sono ...

Roma : prossimo anno dimostrerò chi sono : ANSA, - Roma, 6 GIU - "Spero che il prossimo con la Roma sarà un anno migliore. Ho preso confidenza con l'ambiente, adesso devo solo dimostrare quello che so fare". Così Patrik Schick in vista della ...

Viaggi & Turismo : 30° Anniversario del 1° Volo Roma-Montréal - Air Transat cresce a Roma Fiumicino : Air Transat, compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, celebra quest’anno il 30° Anniversario del primo Volo Roma-Montréal e si consolida sempre di più sul mercato italiano raggiungendo mediamente il 90% di occupazione sulle tratte Italia-Canada. Air Transat offre 18 Voli Diretti settimanali Italia-Canada ampliando le possibilità di raggiungere comodamente la destinazione con un aumento del 12% dall’ Italia in confronto allo scorso ...