Roma | ‘Società di scopo’ | 4 arresti della GdF

(Di venerdì 8 giugno 2018)– A un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino è stata data esecuzione dai Finanzieri del Comando Provinciale di. Il provvedimento ha riguardato 4 soggetti, ritenuti responsabili del reato di peculato ai danni delle “societa’ di scopo”. Si tratta di società appositamente costituite per la cessione dei patrimoni di società in liquidazione coatta amministrativa. Che facevano parte di gruppi o erano riconducibili a Enti soppressi. Nella mattinata odierna sono stati condotti in carcere un 60ennenono e un 65enne genovese. Mentre sono finiti aglidomiciliari un 65enneno e un 73enne barese. L’indagine trae origine dalle risultanze di un’attività ispettiva svolta dall’Unita’ di Informazione FinanziariaBanca d’Italia nei confronti di un istituto di credito. Da ...