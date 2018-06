Roma | Sciopero trasporto pubblico | la situazione

Roma - non solo sciopero : la metro B ko per un guasto - disagi e paura tra i passeggeri : Servizio interrotto tra le fermate Castro Pretorio e Monti Tiburtini e lungo la diramazione B1 fino alla fermata Ionio. Il guasto, dovuto al distaccamento di un cavo di alimentazione aerea finito sui binari, ha causato scintille. Nella stazione di...

Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma : Durerà quattro ore e riguarderà sia i mezzi di ATAC che di Roma TPL: le cose utili da sapere The post Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

FedEx Tnt licenzia 361 lavoratori in Italia. 'Donne trasferite a Roma o Milano'. Giovedì sciopero : FedEx , il colosso americano di trasporti e spedizioni, che ha acquisito il 25 maggio 2016 la Tnt , licenzia in tutta Italia 361 lavoratori e ne trasferisce 115. Il piano industriale, presentato dall'...

Roma TPL - SCIOPERO BUS OGGI : NON COINVOLTA RETE ATAC/ Servizio periferia a rischio : orari e linee coinvolte : ROMA, OGGI SCIOPERO bus TPL, a rischio il Servizio in periferia: non COINVOLTA la RETE ATAC. Più di 100 linee sono a rischio “fermo” per 24 ore, come protesta dei lavoratori non stipendiati(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:42:00 GMT)

Roma - sciopero dei bus : a rischio le linee in servizio nelle periferie : Gioved' 10 maggio i mezzi pubblici in periferia sono rischio per lo sciopero dei lavoratori della società «Roma Tpl», il consorzio privato che nella Capitale gestisce circa 100 linee di bus che ...

Roma : Domenica sciopero operatori Ama Usb e Cobas : Roma – Il momento di difficoltà nella raccolta dei rifiuti di Roma Domenica verrà ‘arricchita’ dallo sciopero di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Cobas Lavoro privato e Usb Lavoro Privato. L’astensione dal lavoro “di 24 ore del giorno 13 maggio per tutto il personale Ama sul territorio di Roma”, si legge nel comunicato congiunto, e’ dovuta innanzitutto “all’utilizzo in maniera stabile dal ...

Da Castelnuovo a Roma per lo sciopero dei diplomati magistrali esclusi dalle graduatorie : Cronache dallo sciopero del 2 e 3 maggio di Roma. Riceviamo e pubblichiamo. L’articolo originale è pubblicato sulla GAZZETTA DEL SERCHIO. Il 2 e il 3 maggio in tutta Italia è stato proclamato uno sciopero nel mondo della scuola. Al centro dello sciopero è stata la protesta degli insegnanti abilitati all’insegnamento con diploma magistrale conseguito entro […] L'articolo Da Castelnuovo a Roma per lo sciopero dei diplomati ...

Sciopero generale 24h mezzi pubblici Roma e Modena il 10 maggio : Sciopero generale di 24 ore giovedì 10 maggio 2018 dei mezzi pubblici nelle città di Roma e Modena. Sarà una giornata di passione non solamente nella capitale perché la CGIL ed altre associazioni sindacali hanno proclamato diverse agitazioni a livello regionale e nazionale in tutti i settori dei trasporti per giovedì 10 maggio. Quando ci sarà lo Sciopero dei trasporti Giovedì 10 maggio 2018 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei ...

Roma - sciopero dei bus Tpl : traffico in tilt sul Gra : 'traffico intenso anche per lo sciopero del Tpl. Circolazione in aumento sul Grande Raccordo Anulare dove in carreggiata interna ci sono code a tratti dalla Diramazione Roma Nord all'Ardeatina; in ...