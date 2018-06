Roma | non solo sciopero | la metro B ko per un guasto | disagi e paura tra i passeggeri

Ficcardi : mi chiedo perché Zingaretti non rispetti cittadini Roma : Ficcardi: rilascia dichiarazioni scaricabarile su Roma Roma – Di seguito il tweet di Simona Ficcardi, consigliera capitolina del M5S. “perché il presidente Zingaretti continua a non rispettare i cittadini di Roma? Rilascia dichiarazioni scaricabarile nei confronti di Roma Capitale. Millanta promesse puntualmente disattese dai fatti su tematiche fondamentali quali rifiuti e trasporti. Sulla prima questione, Ama sta fronteggiando con ...

Buche - Roma ha pagato 40 milioni in tre anni per risarcimenti. Lemmetti : ‘Anch’io danneggiato - ma non ho fatto ricorso’ : Per i danni provocati dalle Buche sulle strade, le casse del Campidoglio hanno dovuto risarcire ai Romani ben 40 milioni di euro in tre anni. E per il solo 2018, le proiezioni parlano di un ritorno alla spesa del 2015 – quasi 16 milioni – a causa “della primavera molto piovosa che abbiamo affrontato”. Sono tutt’altro che positivi i dati forniti da Assicurazioni di Roma, la società comunale che, per conto del Campidoglio, si occupa di ...

Bozzi : a Roma tornerà figura del ‘nonno vigile’ : Bozzi: esperienza del ‘nonno vigile’ c’è in tutta Italia Roma – Di seguito le parole del capogruppo liste civiche autonomiste Ora e Un Sogno Comune in Municipio X, Andrea Bozzi. “Sono molto felice per la votazione in Consiglio all’unanimità della risoluzione che mi vede primo firmatario. Che vuole riportare nel nostro Municipio la figura del cosiddetto Nonno Vigile. Ringrazio il presidente della commissione ...

De Vito : Zingaretti nemico di Roma. Non consente migliorare servizi : Roma – Di seguito le parole di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina. “Zingaretti nemico di Roma. Roma non può pagare l’inerzia della Regione Lazio su temi strategici per i cittadini come il trasporto pubblico e i rifiuti. E’ arrivato il momento di smascherare il vero colpevole di tanti disservizi, che non ci consentono di migliorare la qualità dei servizi per i romani”. “La nostra città ...

Roma - omicidio Sara Di Pietrantonio : motivazioni sentenza Paduano/ Corte "pentimento non credibile e tardivo" : omicidio Sara Di Pietrantonio: motivazioni sentenza d'Appello a Roma, 30 anni a Vincenzo Paduano. 'Pentimento non credibile, strumentale e tardivo'.

Raggi all'attacco di Zingaretti : "Il Governatore non è amico di Roma". La sindaca critica la Regione su tpl e rifiuti : "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma". Queste le parole della sindaca Virginia Raggi all'indirizzo del Presidente della Regione Lazio. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo ma se non abbiamo sbocchi ulteriori non sappiamo dove portarli: il presidente lo deve dire", ha detto Raggi. Sui trasporti la sindaca sottolinea come "il Campidoglio è in attesa dei 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire ...

Argentina - Messi e l'incubo Roma : 'La Champions non ci deve più sfuggire' : 'Non c'è alcuna spiegazione. Un eccesso di sicurezza, ci siamo addormentati, abbiamo iniziato prendendo un gol stupido, con un lancio lungo alle spalle della difesa. Loro hanno preso fiducia...'. Leo ...

Romagna - il diabete non va in vacanza : al via la lotteria solidale Diabete Beach : ...00; un buono per una revisione auto presso Officina Fucci Luciano Forlì del valore di ' 66,88; un mese gratuito di accesso a sala attrezzi, piscina, area benessere e corsi Palestra Sport Planet, ...

Fortnite : gli eroi cRomati annunciati nell'ultimo aggiornamento non sono ancora disponibili : Nella giornata di ieri Epic Games ha reso disponibile il content update 4.3 di Fortnite, un aggiornamento che apportava modifiche e novità alle due modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Per quanto riguarda la prima, come probabilmente saprete, sono state aggiunte le Trappole Buttafuori, mentre nella seconda era atteso l'arrivo di due eroi cromati.Stiamo parlando di Jonesy Pressofuso e Ramirez Cromo che, secondo il changelog pubblicato da Epic ...

Roma : prosegue nonostante polemiche stesura ‘asfalto magico’ : Roma: oggi è il turno di via Capraia al Tufello Roma – Continua a ritmi serrati la stesura del nuovo ‘asfalto magico’. nonostante le polemiche prosegue così il progetto di Margherita Gatta, assessora ai Lavori pubblici del Campidoglio. Dopo la stesa di ieri in VIII Municipio a via Galba, con le successive critiche dell’opposizione che parlavano di “strada già sgretolata il giorno dopo”, gli operai oggi sono al ...