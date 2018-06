Roma - gran gala per i 150 anni della manifattura oroligiera IWC : Roma, 8 giu. , askanews, - L'alta orologeria svizzera fa festa alle Officine Farneto di Roma, dove si è consumata un'esclusiva serata di gala per celebrare i 150 anni della storica manifattura ...

Parco di Tor Marancia il più grande polmone verde di Roma : Inaugurati i primi 35 mila metri quadrati del Parco di Tor Marancia, nell’VIII Municipio, che con i suoi circa 200

Web TV : Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto su Ircsporttv e OA Sport. Grande spettacolo in vasca a Roma : Dal 7 al 10 giugno andrà in scena la quarta edizione del Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto, che si terrà anche quest’anno nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto di Roma. Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso, la manifestazione, in cui saranno protagonisti tante atleti italiani della vasca, prevederà anche le finali in notturna, che oltre a consentire un miglior tempo di recupero per i nuotatori già impegnati al ...

Aruba annuncia un nuovo e grande data center campus nella Capitale : nascerà Hyper Cloud Data Center Roma : Aruba S.p.A., leader nei servizi di Data Center, Cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia la costruzione del suo nuovo Hyper Cloud Data Center a Roma. Il terreno acquistato da Aruba, sul quale sarà edificato il nuovo Data Center campus, si trova all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino (Roma est). Il polo nato per volontà della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma, ...

Raggi : partite operazioni sfalcio grandi aree verdi di Roma : Raggi: firmato protocollo d’intesa con Coldiretti Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Sono partite le operazioni di sfalcio delle grandi aree verdi della città, effettuate grazie all’accordo siglato con Coldiretti. I trattori delle aziende agricole sono già a lavoro nel quartiere Laurentino. Qui, insieme al presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti e al presidente di Coldiretti Lazio ...

Bruno Peres al Torino / Calciomercato - oggi il terzino saluta la Roma e torna in granata : Bruno Peres al Torino, Calciomercato: oggi il terzino saluta la Roma e torna in granata. Con i giallorossi l'amore non è mai sbocciato e il brasiliano vuole ritrovarsi dove è esploso.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Migranti - la tentazione del modello Australia : così Roma vuole cambiare le regole : Il modello Australiano, proprio quello che il Commissario europeo per l'immigrazione Dimitris Avramopoulos vede come uno spauracchio e una violazione dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra. ...

Migranti - riforma di Dublino spacca l'Ue. Roma coi paesi Visegrad - no anche da Berlino : Il vertice dei ministri dell'Interno in Lussemburgo. 7 Stati si sono già detti contrari. Secondo il Belgio l'accordo 'è già morto'. E Vienna annuncia una 'rivoluzione copernicana' -

Vienna soddisfatta : "Roma alleato forte sui migranti" : Il titolare del Viminale, dopo il colloquio positivo con Orban, viene elogiato dal collega viennese:"Se a giugno non ci sarà un'intesa sulla riforma del regolamento di Dublino, a settembre annuncerò qualcosa come un piccola rivoluzione copernicana" ha detto Herbert Kickl.

Migranti - Vienna : Roma alleato forte - oggi sentiremo Salvini : L'Austria considera l'Italia "un alleato forte" e se non ci sarà un'intesa sulla proposta per la riforma del regolamento di Dublino sul tavolo, al vertice dei leader Ue di giugno, alla riunione ...

Migranti - Vienna : Roma alleato forte - oggi sentiremo Salvini : Migranti, Vienna: Roma alleato forte, oggi sentiremo Salvini Migranti, Vienna: Roma alleato forte, oggi sentiremo Salvini Continua a leggere L'articolo Migranti, Vienna: Roma alleato forte, oggi sentiremo Salvini proviene da NewsGo.

Migranti - l'Osservatore Romano mette in risalto le lodi di Salvini al lavoro di Minniti : Il tema dell'immigrazione e la nuova linea politica del governo ha invece registrato perplessità e parole esplicite da parte del cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro. 'Una soluzione va ...

Migranti - l'Osservatore Romano mette in risalto le lodi di Salvini al lavoro di Minniti : Il tema dell'immigrazione e la nuova linea politica del governo ha invece registrato perplessità e parole esplicite da parte del cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro. 'Una soluzione va ...

Roma : la gestione del verde pubblico comunale va anche ai migranti : Dopo bla fantasiosa idea di mettere greggi di pecore a sistemare le aiuole della Capitale, ecco una nuova proposta molto più attuabile. Infatti, per sistemare l’erba ormai incolta per tutta la città visto che i giardinieri assoldati da Roma sono troppo pochi, si ricorrerà al lavoro dei migranti, impegnati così con la loro manodopera. L’assessore alle Politiche sociali e alla scuola, Laura Baldassarre, ha annunciato lo scorso venerdì ...