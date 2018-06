Roma - giallo in chiesa : trovati 36mila euro nel confessionale : Roma, giallo in chiesa: trovati 36mila euro nel confessionale È successo a Santa Maria delle Fornaci, a due passi da San Pietro. Potrebbe essere stato un benefattore anonimo o una persona pentita che voleva disfarsi di "denaro sporco": sulla vicenda indagano i carabinieri Parole chiave: ...

Ufficiale - Cristante alla Roma : colpo dei giallorossi [DETTAGLI] : colpo Roma che ufficializza l’arrivo di Cristante. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Bryan Cristante. Il club rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’95 dalla Atalanta BC”. Corrispettivo fisso di 5 milioni di euro con ...

Roma - 36mila euro abbandonati in un confessionale : è giallo : Roma, 36mila euro abbandonati in un confessionale: è giallo Roma, 36mila euro abbandonati in un confessionale: è giallo Continua a leggere L'articolo Roma, 36mila euro abbandonati in un confessionale: è giallo proviene da NewsGo.

Roma - 36mila euro abbandonati in un confessionale : è giallo : Roma, 36mila euro abbandonati in un confessionale: è giallo Roma, 36mila euro abbandonati in un confessionale: è giallo Continua a leggere L'articolo Roma, 36mila euro abbandonati in un confessionale: è giallo proviene da NewsGo.

Verona : rissa tra ultras ad Hellas-Roma - dopo 21 arresti Polizia denuncia 26 tifosi gialloblu : Verona, 7 giu. (AdnKronos) - Si è definitivamente conclusa l’indagine avviata dalla Digos di Verona a seguito della violentissima rissa scoppiata tra opposte fazioni ultras lo scorso 4 febbraio nei pressi dello stadio “Bentegodi” diverse ore prima dell’incontro calcistico.Grazie al pronto intervento

Verona : rissa tra ultras ad Hellas-Roma - dopo 21 arresti Polizia denuncia 26 tifosi gialloblu : Verona, 7 giu. (AdnKronos) – Si è definitivamente conclusa l’indagine avviata dalla Digos di Verona a seguito della violentissima rissa scoppiata tra opposte fazioni ultras lo scorso 4 febbraio nei pressi dello stadio ‘Bentegodi” diverse ore prima dell’incontro calcistico.Grazie al pronto intervento dei reparti, 21 tifosi romanisti venivano immediatamente arrestati con l’accusa di rissa aggravata, possesso, ...

Verona : rissa tra ultras ad Hellas-Roma - dopo 21 arresti Polizia denuncia 26 tifosi gialloblu : Verona, 7 giu. (AdnKronos) – Si è definitivamente conclusa l’indagine avviata dalla Digos di Verona a seguito della violentissima rissa scoppiata tra opposte fazioni ultras lo scorso 4 febbraio nei pressi dello stadio ‘Bentegodi” diverse ore prima dell’incontro calcistico.Grazie al pronto intervento dei reparti, 21 tifosi romanisti venivano immediatamente arrestati con l’accusa di rissa aggravata, possesso, ...

Cristante alla Roma - le prime parole da giallorosso : “La Roma è un obiettivo che sono riuscito a raggiungere”. Lo ha detto il neo acquisto giallorosso Bryan Cristante dopo essere sbarcato all’aeroporto di Fiumicino. Domani il 23enne centrocampista si sottoporrà alla visite mediche e firmerà il contratto. “Sono pronto per la Champions e ho voglia di giocarla con questa squadra”, ha aggiunto l’ex atalantino. (Spr/AdnKronos) L'articolo Cristante alla Roma, le prime parole da giallorosso sembra essere ...

Roma-Atalanta - c’è l’accordo : Cristante è giallorosso - i dettagli : Bryan Cristante è un nuovo calciatore della Roma, il centrocampista passa in giallorosso dall’Atalanta, offerta irrinunciabile per la famiglia Percassi Bryan Cristante è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista dell’Atalanta si appresta a firmare un nuovo contratto con il club giallorosso, al termine di una grande stagione in nerazzurro che lo ha portato sino alla Nazionale di Mancini. I due club, secondo quanto rivelato da ...

ZIYECH ALLA Roma?/ Lo ha confermato ai compagni di Nazionale : "Vestirò giallorosso!" : ZIYECH ALLA ROMA? Affare con l'Ajax da oltre 30 milioni: il direttore sportivo Monchi ha già il sì del centrocampista. Ha confermato la notizia anche ai compagni di Nazionale(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:52:00 GMT)

Russell Crowe a Roma per presentare il musical de Il Gladiatore - immancabile la sciarpa giallorossa : di Enrico Chillè Un evento unico nel suo genere, alla cui presentazione non poteva non mancare il grande protagonista. L'attore Russell Crowe , infatti, è approdato a Roma per presentare l'evento del ...

Liverpool-Roma - stangata dall’Uefa ai giallorossi : ecco il pesante provvedimento : E’ arrivato il provvedimento pesante nei confronti della Roma: una multa da 50 mila euro e il divieto di vendere i biglietti ai propri tifosi per le prossime due trasferte in Europa. E’ questa la decisione presa dalla Commissione disciplinare, etica e di controllo dell’Uefa, era stato aperto un provvedimento contro il club giallorosso dopo i disordini nella semifinale d’andata di Champions a Liverpool. Come riporta ...

Roma torna Massara / Ufficiale - il dirigente classe 1968 pronto a riabbracciare i giallorossi : Roma torna Massara, Ufficiale: il dirigente classe 1968 pronto a riabbracciare i giallorossi. Aveva già ricoperto il ruolo di direttore sportivo per la squadra capitolina in passato.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Giallo sulle buche di Roma per il Giro d’Italia : bufala confermata da Mauro Vegni? : Si parla molto in queste ore delle buche di Roma per il Giro d'Italia, considerando il fatto che a detta di alcuni organi di stampa l'ultima tappa della corsa rosa sarebbe stata caratterizzata da un manto stradale decisamente poco consono ad un appuntamento così importante. In un contesto di questo tipo, diventa importante prendere in esame quanto è stato dichiarato da Mauro Vegni. Il direttore del Giro, infatti, avrebbe rilasciato un'intervista ...