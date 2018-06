Roma | Fori Imperiali | ambulante tenta di darsi fuoco durante controlli vigili | bloccato

Roma - ai Fori Imperiali l’installazione HELP per salvare il pianeta : Dal 9 giugno al 29 luglio nella magnifica cornice del Parco Archeologico del Colosseo ai Fori Imperiali a Roma, sarà visibile l’installazione luminosa HELP the Ocean dell'artista Maria Cristina Finucci, un grido d’allarme sullo stato del nostro pianeta. Di notte si illumina per ricordare che la plastica sta distruggendo l'ecosistema.Continua a leggere

Roma - ai Fori Imperiali Sos per il pianeta - l'installazione artistica per salvare la terra dalla plastica : L'opera fa parte del ciclo, iniziato dall'artista nel 2013, con la fondazione di un nuovo Stato Federale, il Garbage Patch State, il secondo Stato più vasto al mondo con i suoi 16 milioni di kmq, che ...

Roma. Barbara Foria : il piacere è tutto nostro! : Fino a domenica 3 giugno la Sala Umberto ospiterà “Il piacere è tutto mio! …ma anche un po’ vostro” Spettacolo

Roma - 2 giugno : 400 sindaci apriranno la parata ai Fori. E domani Pappano dirige concerto Repubblica al Quirinale : 'Uniti per il Paese': lo slogan scelto per la parata militare del 2 giugno - Festa della Repubblica - sembra quasi un appello, in giorni segnati dall'esasperazione delle divisioni e delle ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di oggi a Roma : tutti i monumenti e le bellezze che verranno affiancati. Tra i Fori Imperiali e i Colossei : Le difficoltà altimetriche sono passate, il fascino delle salite e delle grandi montagne è ormai alle spalle, il Giro d’Italia 2018 si avvia alla conclusione e lo farà con una indimenticabile passerella a Roma. Nella Città Eterna si chiude la 101^ edizione della Corsa Rosa, arriviamo al capolinea di tre settimane davvero spettacolari ed emozionanti dove è successo davvero di tutto tra crisi, attacchi, azioni memorabili. Chris Froome arriva ...

Giro : epilogo a Roma - passerella ai Fori Imperiali : Il Giro d'Italia di ciclismo chiuderà una specie di 'cerchio mistico' che si era aperto a Gerusalemme il 4 maggio scorso, con la disputa della cronometro individuale. La 101/a edizione, che si può ...

“Viaggi nell’antica Roma” : ai Fori dal 21 aprile l’archeologia sotto le stelle di Piero Angela : Il 21 aprile torna a vivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con “Viaggi nell’antica Roma”, gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone. I due progetti, a cui sarà possibile assistere ogni sera fino all’11 novembre 2018, sono promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotti da Zètema Progetto Cultura. L’ideazione e la cura sono ...

Derby - Roma modulo Barca - allenando l'euforia : La tentazione è grande. Come la consapevolezza che una mossa del genere porterebbe Roma e Lazio a giocare , quasi, a specchio. Sì, perché anche ieri Di Francesco ha provato per l'intera seduta di ...

Roma - euforia post Barça : 'Tra 9 mesi venderemo tante tutine' : La sbornia post Barcellona nella capitale, sponda giallorossa, non è ancora finita. In città non si placa l'euforia per un'impresa storica e per un ritorno in semifinale che non accadeva da 34 anni. ...

Maratona Roma - in 11.730 hanno tagliato il traguardo ai Fori : Maratona Roma, in 11.730 hanno tagliato il traguardo ai Fori Il più anziano in corsa ha 89 anni Roma. “Oggi alla 24esima edizione della Acea Maratona di Roma. Almeno 14mila i runner iscritti provenienti da 131 nazioni. Tanti anche i cittadini e turisti che hanno preso parte alla Fun Run, la 5 km con partenza in Via dei Fori Imperiali e arrivo all’interno del Circo Massimo”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia ...

Partita dai Fori Imperiali la 24ª Maratona di Roma : E’ Partita da via dei Fori Imperiali la 24ª Maratona di Roma. Partenza e arrivo sono entrambe all’altezza del Foro di Traiano-Campidoglio: la partenza in direzione di Piazza Venezia, via del Teatro Marcello, l’arrivo invece da via IV Novembre-Piazza Venezia, dunque fronte Colosseo. Il tracciato contempla 70 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7 chilometri di sampietrini. Il percorso tocca quasi tutti i punti più importanti ...

Roma - maratona partita da Fori Imperiali : 8.54 La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha dato il via dai Fori Imperiali alla 24esima maratona di Roma, con 14.100 iscritti, 7.670 italiani e 6.430 di 130nazioni dei 5 continenti.Gli uomini sono 10.819, le donne 3.281. Numeri che assegnano alla 42 chilometri di Roma il primato nazionale di partecipanti. Partenza e arrivo all'altezza del Foro di Traiano-Campidoglio. Il percorso tocca quasi tutti i punti più importanti e famosi della Capitale ...

La maratona di Roma parte malissimo. Crolla il traguardo ai Fori prima ancora di cominciare : Il traguardo della maratona di Roma, prevista per domenica 8 aprile, Crollato in via dei Fori imperiali stamattina all’alba durante le operazioni di allestimento. Nessuno è rimasto ferito L'articolo La maratona di Roma parte malissimo. Crolla il traguardo ai Fori prima ancora di cominciare proviene da Il Fatto Quotidiano.