Roma | chiusa stazione metropolitana metro A per guasto elettrico

Calciomercato : colpo della Roma - chiusa la trattativa per Cristante : Continua senza sosta il mercato estivo della Roma. Dopo gli acquisti di Coric e Marcano infatti, in serata sbarcherà a Fiumicino Bryan Cristante. Il giocatore dell’Atalanta è atteso per le 19:10 all’aeroporto mentre domani sono previste per lui le visite mediche e la firma del contratto a Trigoria che lo legherà al club giallorosso. L'articolo Calciomercato: colpo della Roma, chiusa la trattativa per Cristante sembra essere il primo ...

Si apre un’altra voragine : strada chiusa a Roma : Una voragine si è aperta in via Bonnet nel quartiere Monteverde a Roma. Il tratto di strada tra via Carini e via Mura Gianicolensi è stato chiuso al traffico. Sul posto la polizia locale. Solo qualche giorno fa una maxi voragine si era aperta in via Ambrosini, in zona Montagnola, alla periferia della città. La voragine, profonda sei metri, si era aperta vicino allo spartitraffico. L'articolo Si apre un’altra voragine: strada chiusa a Roma ...

Teatro Romano - da domenica strada chiusa : Per consentire il regolare svolgimento degli spettacoli in programma al Teatro Romano, a partire da domenica 27 maggio e fino a domenica 16 settembre, saranno attuati alcuni provvedimenti viabilistici. Dalle ore 17 fino a fine spettacolo ...

Roma - una stagione con la porta chiusa : 18 clean sheet in campionato : dal nostro inviato REGGIO EMILIA Si chiamano clean sheet, il solito inglesismo per dire semplicemente che la porta è stata mantenuta inviolata. Ecco, chiamiamolo come ci pare, ma il dato è questo: la ...

Chiusa via Pontina per incidente a Castel Romano : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: Chiusa VIA Pontina PER incidente A Castel Romano A causa di un grave incidente e’ Chiusa la via Pontina al km 22 all’altezza di Pratica di Mare verso Pomezia. Al momento ci sono code da Castel di Decima fino a Pratica di Mare, uscita obbligatoria. Ripercussioni sul senso di marcia opposto, in direzione di Roma, dove si sta in fila da via di Trigoria e si transita su di una sola corsia, quella di marcia lenta. Lo ...

Roma - GUASTO METRO B/ Atac ultime notizie : linea chiusa San Paolo-Castro Pretorio - disagi per bus sostitutivi : ROMA, altro GUASTO METRO B: ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, GUASTO a Colosseo. Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:45:00 GMT)

Roma - voragine a via Flaminia / Strada chiusa e chilometri di fila - traffico in tilt : Roma, voragine a via Flaminia: Strada chiusa e chilometri di fila. traffico in tilt e situazione in evoluzione negativa. Continuano le polemiche sulla situazione delle strade nella capitale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:26:00 GMT)

Maltempo Roma - antenna pericolante in centro : chiusa via della Minerva : Paura in pieno centro a Roma , dove a causa di un'antenna pericolante è stata chiusa via della Minerva , vicino al Pantheon. Un altro effetto del Maltempo che ha sferzato la Capitale per l'intera ...

Maltempo - emergenza a Roma : 110 interventi dei Vigili del Fuoco - strada chiusa a San Cesareo : Dalle 8 alle 16 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo dalla costa laziale fino alla parte interna della Provincia di Roma, effettuando circa 110 interventi, di cui il 80% per le piogge e il forte vento, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi di maggior rilievo sono dovuti alla caduta di alberi e rami, tegole, cornicioni, tettoie e pali di servizio pubblico. Una Squadra VVF del Comando di Roma è intervenuta ...

Roma : galleria Giovanni XXIII chiusa per maltempo. Vigili del fuoco sul posto : Roma – Di seguito quanto apparso sul profilo Twitter di Luceverde Roma, a seguito del temporale che sta imperversando sulla Capitale. chiusa la galleria Giovanni XXIII per presenza di alberi sulla carreggiata, all’altezza di via del Foro Italico. Chiusi anche tutti gli accessi in galleria. Vigili del fuoco sul posto. Roma – La chiusura è stata disposta dai Vigili del fuoco per consentire la potatura di un grosso albero ...

“Sono nata e cresciuta a Roma - ma solo qui in Costa d’Avorio mi sento accettata. Italia chiusa alla diversità” : Pamela è nata a Roma ma in Italia non si è mai sentita a casa fino in fondo. Forse perché ogni singolo giorno della sua vita, si è dovuta trovare a dovere giustificare perché, pur parlando con forte inflessione Romanesca, il suo cognome sia Aikpa Gnaba e la sua pelle non lascia dubbi sulle sue origini africane. “È una sensazione profondamente frustrante quella di vivere nel proprio paese e avere la percezione che gli altri ti considerino ...

Roma - chiusa metro San Giovanni : Disagi questa mattina sulla metropolitana di Roma, linea A. ''A causa di un guasto elettrico alla stazione San Giovanni i treni transitano senza fermarsi''. Lo rende noto InfoAtac che consiglia di ''...

A1 - chiusa la diramazione Roma Sud : Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 di mercoledì 4 alle ore 5 di giovedì 5 aprile, per chi proviene da Firenze, sara’ chiusa l’immissione sulla diramazione Roma sud, verso Roma/Gra (Grande raccordo anulare). Questo per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di di percorrere la A24 Roma-Teramo e di seguire le indicazioni per Roma est. Lo comunica Autostrade per l’Italia. L'articolo A1, chiusa la ...