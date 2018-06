Roma | buste sospette nel confessionale | a sorpresa contengono 36mila euro

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) E pensare che per un momento si era temuto il peggio. In undella chiesa capitolina di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci a un passo da San Pietro, dal nulla era comparso un pacco sospetto. E qualcuno in tempi di 'paura liquida' aveva immaginato che contenesse un ordigno, intravedendo scenari apocalittici nel cuore della cristianità. E invece il plico sospetto composto da due ordinariein plastica conteneva una '' inimmaginabile:in contanti, suddivisi in banconote da 50. La perpetua scopre le duedi plastica sotto ilIeri pomeriggio la signora Lucia, perpetua della chiesa di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, stava facendo pulizie e mettendo ordine in chiesa. A un tratto si è accorta che sotto la seduta del sacerdote in uno dei confessionali c'era qualcosa, le era parso un pacco sospetto. Allarmata, la donna ha ...