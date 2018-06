Roma | bus a fuoco nei pressi del Vaticano | coltre di fumo in strada

Bus in fiamme a Roma : Roma, 8 giu. , AdnKronos, - Bus Atac in fiamme poco dopo le 16 a piazza Pio XI, a Roma. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con una squadra e una autobotte per spegnere l'incendio. Il mezzo è ...

Bus in fiamme a Roma : Bus Atac in fiamme poco dopo le 16 a piazza Pio XI , a Roma. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con una squadra e una autobotte per spegnere l'incendio. Il mezzo è stato completamente avvolto ...

Roma : autobus Atac avviluppato dalle fiamme in piazza Pio XI : Roma: vigili del fuoco al lavoro per estinguere incendio Roma – Non sembra aver tregua la giornata nera per i mezzi Atac. dalle ore 16.05 circa, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in piazza Pio XI, per l’incendio di un autobus Atac. Il personale intervenuto sta spegnendo l’autobus completamente avvolto dalle fiamme. Tutti illesi i passeggeri scesi in tempo dal mezzo. Non si registrano intossicati. L'articolo Roma: autobus ...

Ancora un autobus in fiamme a Roma : un mezzo è andato a fuoco vicino al Vaticano : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un'alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l'automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti.Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e una autobotte.Piazza Pio XI #atac@TgLa7@welikeduelpic.twitter.com/GlIX0wiwlh — ...

Roma : principio incendio su bus Atac. Azionato estintore : Roma: fumo dal vano motore Roma – Fumo dal vano motore su un autobus Atac della linea 3106. Il principio d’incendio ha coinvolto un Irisbus Citelis, in transito in viale Mazzini. Nelle immagini riprese con un cellulare da un passante e pubblicate sui social, si vede l’autista alle prese con un estintore mentre lo aziona per evitare che le fiamme si propaghino. L'articolo Roma: principio incendio su bus Atac. Azionato ...

Roma : fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione : Roma: l’incidente alle 7.30 di stamattina Roma – fumo bianco questa mattina alle ore 7.30 circa su un bus Atac della linea 791 fermo al capolinea di Cornelia. Di seguito le parole di Micaela Quintavalle. La sindacalista ha così scritto su Facebook: “Parte l’Antincendio autobus salvo. Un altro bus indisponibile per i cittadini”. L'articolo Roma: fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione proviene ...

SCIOPERO TRASPORTI ATAC A Roma/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Roma : Scoperta discarica abusiva - due denunce : Roma – Era una vera e propria attività di smaltimento di rifiuti pericolosi. Contanto di raccolta, trasporto e smistamento di materiale elettrico, stampanti, elettrodomestici, il tutto senza alcuna autorizzazione. I caschi bianchi del Gruppo Marconi hanno denunciato due uomini, di nazionalità rumena, di 51 e 42 anni. L’accusa è di attività di gestione di rifiuti pericolosi senza titolo, secondo quanto disposto dall’art. 183 del ...

Roma - Salvini sale sul bus accolto da "Bella ciao" : il ministro se la ride : Un video mostra il leader leghista su una navetta in aeroporto insieme ad un gruppo di sindacalisti che intonano la canzone

Roma - provini hard e abusi sessuali : indagato produttore tv/ Due ragazze denunciano "il maestro" : Roma, provini hard e abusi sessuali: indagato produttore tv. Nuovo scandalo molestie in Italia, con la denuncia di due ragazze a un manager dello spettacolo, soprannominato "il maestro"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:26:00 GMT)

Paura su bus a Roma : Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Momenti di Paura a bordo di un bus a Roma. Sul mezzo della linea 301 all'altezza di via Cassia, un uomo, probabilmente ubriaco, ha tentato di rapinare un passeggero, minacciando con una bottiglia di vetro rotta anche l'autista, intervenuto per difenderlo. Gli altri passegg

Paura su bus a Roma : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Momenti di Paura a bordo di un bus a Roma. Sul mezzo della linea 301 all’altezza di via Cassia, un uomo, probabilmente ubriaco, ha tentato di rapinare un passeggero, minacciando con una bottiglia di vetro rotta anche l’autista, intervenuto per difenderlo. Gli altri passeggeri hanno chiamato la polizia che è arrivata e lo ha fermato. L’autista del bus e il passeggero sono stati trasportati ...

Paura su bus a Roma : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Momenti di Paura a bordo di un bus a Roma. Sul mezzo della linea 301 all’altezza di via Cassia, un uomo, probabilmente ubriaco, ha tentato di rapinare un passeggero, minacciando con una bottiglia di vetro rotta anche l’autista, intervenuto per difenderlo. Gli altri passeggeri hanno chiamato la polizia che è arrivata e lo ha fermato. L’autista del bus e il passeggero sono stati trasportati ...

Roma : paura a bordo autobus. Ferite due persone con bottiglia : Roma: 10 volanti polizia per bloccare uomo Roma – paura a bordo di un mezzo Atac. Due persone sono rimaste Ferite all’interno dell’autobus numero 301, di passaggio sulla via Cassia, all’altezza di Villa Manzoni. Erano le 13 circa quando un uomo, in forte stato di agitazione dovuto probabilmente dall’abuso di alcol, è salito a bordo del mezzo armato di un coccio di bottiglia. Non è chiara l’esatta dinamica dei ...