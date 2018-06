Roma | autobus in fiamme vicino al Vaticano

Roma - ancora un autobus in fiamme. Paura e traffico in tilt : ancora un autobus incendiato a Roma dopo il caso di via del Tritone. Anche stavolta è accaduto in pieno centro, a due passi dal Vaticano, e proprio nel giorno dello sciopero. Il mezzo ha preso fuoco ...

Roma - autobus a fuoco vicino al Vaticano : fumo e fiamme in strada - circolazione in tilt : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un’alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l’automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti. L'articolo Roma, autobus a fuoco vicino al Vaticano: fumo e fiamme in strada, circolazione in tilt proviene da Il Fatto ...

Roma : spente fiamme su autobus Atac piazza Pio XI : Roma: nessun ferito né intossicato Roma – Estinte poco fa le fiamme divampate sul mezzo della linea 881. L’autobus Atac, appartenente a Roma Tpl, aveva preso fuoco in piazza Pio XI. Confermata l’assenza di feriti o intossicati. L'articolo Roma: spente fiamme su autobus Atac piazza Pio XI proviene da RomaDailyNews.

Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano/ Video - 12esimo bus Atac che brucia da inizio anno : Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano, Video: 12esimo bus Atac che brucia da inizio anno. E' successo questa sera dopo le ore 16:00, in piazza PIO XI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:10:00 GMT)

A Roma ha preso fuoco un altro autobus : Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 giugno, un autobus ha preso fuoco nel centro di Roma: in piazza Pio XI, vicino al Vaticano. Nessuna delle persone a bordo si è ferita e i vigili del fuoco hanno spento le fiamme. The post A Roma ha preso fuoco un altro autobus appeared first on Il Post.

Roma : autobus Atac avviluppato dalle fiamme in piazza Pio XI : Roma: vigili del fuoco al lavoro per estinguere incendio Roma – Non sembra aver tregua la giornata nera per i mezzi Atac. dalle ore 16.05 circa, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in piazza Pio XI, per l’incendio di un autobus Atac. Il personale intervenuto sta spegnendo l’autobus completamente avvolto dalle fiamme. Tutti illesi i passeggeri scesi in tempo dal mezzo. Non si registrano intossicati. L'articolo Roma: autobus ...

Ancora un autobus in fiamme a Roma : un mezzo è andato a fuoco vicino al Vaticano : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un'alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l'automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti.Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e una autobotte.Piazza Pio XI #atac@TgLa7@welikeduelpic.twitter.com/GlIX0wiwlh — ...

Roma : fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione : Roma: l’incidente alle 7.30 di stamattina Roma – fumo bianco questa mattina alle ore 7.30 circa su un bus Atac della linea 791 fermo al capolinea di Cornelia. Di seguito le parole di Micaela Quintavalle. La sindacalista ha così scritto su Facebook: “Parte l’Antincendio autobus salvo. Un altro bus indisponibile per i cittadini”. L'articolo Roma: fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione proviene ...

SCIOPERO TRASPORTI ATAC A Roma/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Roma : paura a bordo autobus. Ferite due persone con bottiglia : Roma: 10 volanti polizia per bloccare uomo Roma – paura a bordo di un mezzo Atac. Due persone sono rimaste Ferite all’interno dell’autobus numero 301, di passaggio sulla via Cassia, all’altezza di Villa Manzoni. Erano le 13 circa quando un uomo, in forte stato di agitazione dovuto probabilmente dall’abuso di alcol, è salito a bordo del mezzo armato di un coccio di bottiglia. Non è chiara l’esatta dinamica dei ...

Buche - autobus in panne e cadute dei motociclisti : il degrado di Roma : Buche, autobus in panne e cadute dei motociclisti: il degrado di Roma A Matrix il reportage di Toni Capuozzo sulle condizioni della Capitale. Continua a leggere L'articolo Buche, autobus in panne e cadute dei motociclisti: il degrado di Roma proviene da NewsGo.

Buche - sciagure degli autobus e cadute dei motociclisti : il degrado di Roma : Le Buche a Roma hanno ostacolato anche il Giro d'Italia . Eppure, la soluzione al problema non sembra ancora arrivare. Non sono bastati i morti, i feriti e i numerossimi problemi alla vialbilità. ...

Roma - autobus dell'Atac si scontra con una moto : due feriti. Uno è grave : Due persone sono rimaste ferite intorno alla mezzanotte in via Guidoubaldo del Monte, a Roma, a causa di un incidente stradale. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si è scontrato con ...

Roma : tenta di prendere autobus senza ticket e picchia dipendenti Atac : Roma: I due dipendenti Atac hanno dovuto ricorrere alle cure mediche Roma – Episodio di violenza davanti alla fermata della Metro C Torrenova. Una cittadina nigeriana di 49 anni ha assalito, con calci e pungi, due dipendenti Atac. L’episodio shock è avvenuto stamane, quando la donna ha tentato di salire sull’autobus senza regolare biglietto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Tor Vergata intervenuti ...