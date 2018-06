Roma | alla neuropsichiatria infantile servono nuovi posti letto | “La nostra missione di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) #Noncepiutempo, “Non c’è più tempo”. Con questo motto e relativo hashtag i medici e gli infermieri dell’Istituto didel Policlinico Umberto I dihanno chiamato i giornalisti giovedì 7 giugno ad una conferenza stampa nello storico reparto di via dei Sabelli a San Lorenzo per chiedere il rispetto di promesse fatte già tre anni fa dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti. Da allora gli operatori attendono l’apertura di un reparto per le emergenze psichiatriche in età adolescenziale: 8da aggiungere agli 8 presenti per la degenza e agli 8 per la neurologia. L’Istituto da anni è sotto pressione a causa dell’aumento delle patologie tra gli adolescenti e dell’aumento della fascia d’età in cui spesso arrivano in contatto con i servizi . “Qualche anno fa arrivavano ragazzi dai 12, 13 anni fino ai 18 – ci racconta un’infermiera del ‘Sabelli’ ...