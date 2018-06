Roma | 4 arresti per la ' svendita' di partecipazioni e crediti per oltre 64 milioni di euro

Roma : ‘Società di scopo’ - 4 arresti della GdF : Roma – A un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino è stata data esecuzione dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Il provvedimento ha riguardato 4 soggetti, ritenuti responsabili del reato di peculato ai danni delle “societa’ di scopo”. Si tratta di società appositamente costituite per la cessione dei patrimoni di società in liquidazione coatta amministrativa. Che ...

Roma - riciclaggio per oltre 5 milioni di euro : 6 arresti e sequestri per 2 milioni : La Procura di Velletri e i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare e a un sequestro preventivo nei confronti di Giancarlo Bolondi, noto ...

Verona : rissa tra ultras ad Hellas-Roma - dopo 21 arresti Polizia denuncia 26 tifosi gialloblu : Verona, 7 giu. (AdnKronos) – Si è definitivamente conclusa l’indagine avviata dalla Digos di Verona a seguito della violentissima rissa scoppiata tra opposte fazioni ultras lo scorso 4 febbraio nei pressi dello stadio ‘Bentegodi” diverse ore prima dell’incontro calcistico.Grazie al pronto intervento dei reparti, 21 tifosi romanisti venivano immediatamente arrestati con l’accusa di rissa aggravata, possesso, ...

Roma : 4 arresti e 3 denunce per violenze - furti e droga : Roma – Le attività dei Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia a piede libero di altre tre. In manette sono finiti due cittadini romeni. Uno arrestato per furto perché sorpreso a rubare in un supermercato. L’altro, 41enne, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia perché ha picchiato violentemente la moglie 37enne dopo l’ennesima lite. La ...

Roma : Controlli su Metro - 10 arresti : Roma – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma proseguono mirati servizi a bordo delle linee e nelle fermate di scambio della Metropolitana. Questo per garantire maggiore sicurezza ad utenti e turisti in visita nella Capitale. In poche ore sono state arrestate 10 persone con l’accusa di furto. A bordo della Metro A i Carabinieri hanno arrestato un 37enne argentino e un 39enne cubano. Entrambi senza fissa dimora e con ...

Roma : Operazione antidroga - 3 arresti : Roma – I “Falchi” della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno inferto un altro duro colpo allo spaccio di stupefacenti della Capitale. Negli ultimi giorni gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto tre pusher, tra cui una donna, sequestrando 8 kg di cocaina e 7.000 dosi di hashish. I poliziotti in borghese hanno passato al setaccio le strade del quartiere Tiburtino. ...

Roma : Ostia - tre arresti per estorsione : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Lido di Roma hanno proceduto all’arresto di tre persone. Si tratta di due Romani di 43 e 45 anni e di un casertano di 57. Gli uomini sono stati colti nella flagranza del reato di estorsione pluriaggravata e continuata. Le indagini sono state avviate subito dopo avere appreso la notizia dell’aggressione e della minaccia con una pistola subita da un abitante di ...

Roma. Rubavano nelle palestre - 2 arresti : Roma. Rubavano nelle palestre, 2 arresti – Aderivano alle offerte per usufruire di giorni di prova nelle più esclusive palestre di Roma, esibendo un documento falso per non essere rintracciati. Una volta conquistata la fiducia dei gestori, mostravano la loro più totale soddisfazione circa le attività e la struttura, confermando la loro presenza anche nelle sedute successive. Raggiunta la palestra in ore di punta, si recavano negli ...

Camorra - blitz contro il clan Polverino a Roma e Napoli : sette arresti - : Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse nell'ambito di un'indagine coordinata dalle procure distrettuali antimafia delle due città. Raggiunti dai provvedimenti tre ex latitanti e quattro ...

Roma - blitz pro Palestina al Giro d'Italia. Tre gli arresti : Roma, 28 mag. , askanews, Tre persone arrestate e due denunciate, per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale a manifestazione non preavvisata e radunata sediziosa nonché, per una di ...