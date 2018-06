Roland Garros | sfuma il sogno di Cecchinato | in finale va Thiem

VIDEO Marco Cecchinato - il sogno si ferma contro Thiem. Gli highlights della semifinale al Roland Garros : Marco Cecchinato non è riuscito a compiere una nuova impresa al Roland Garros 2018 e termina la propria corsa in semifinale, sconfitto dall’austriaco Dominik Thiem in tre set. Dopo aver lottato come un leone nelle prime due frazioni, il tennista siciliano è crollato nel terzo anche a causa della frustrazione per aver perso il tie-break del secondo parziale. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Cecchinato-Thiem, semifinale del Roland ...

Roland Garros 2018 : grazie Cecchinato - la tua è stata una cavalcata pazzesca : Marco Cecchinato contro Dominic Thiem, semifinale del Roland Garros, ore 13.00. Sin da quando è stato deciso l’orario della sfida, per seguirla mi è subito venuta alla mente una sorta di modalità “Fantozzi” per chi, come me, non è a Parigi tra gli spalti del Philippe Chatrier. Quindi il mio “programma formidabile” ha ricalcato quello del ragioniere: “Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, familiare di ...

Come cambia la vita di Marco Cecchinato? Il nuovo ranking ATP e quanti soldi ha guadagnato al Roland Garros : l’Italia ha un top player : Marco Cecchinato non è riuscito a realizzare l’impresa ed è stato sconfitto da Dominik Thiem nella semifinale del Roland Garros 2018. Il sogno italiano si è fermato sul più bello ma il tennista palermitano è entrato in una nuova dimensione: per una settimana, grazie ai colpacci confezionati contro David Goffin e Novak Djokovic, è stato lo sportivo italiano più chiacchierato e ricercato. Il siciliano ha disputato un torneo meraviglioso ...

Roland Garros - la favola Cecchinato s’infrange su Thiem : resta una grande impresa - grazie Marco! : Marco Cecchinato si arrende in tre set a Dominic Thiem nella prima semifinale del Roland Garros, l’italiano esce a testa altissima Roland Garros, Marco Cecchinato ha perso in tre set contro Thiem, chiudendo le sue due settimane da favola in semifinale. L’austriaco vola all’atto finale del torneo parigino, dove affronterà il vincente di Nadal-Del Potro. Come detto, il nostro Marco ha perso 7-5 7-6 6-1, contro un grandissimo ...