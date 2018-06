Roland Garros | Nadal supera Del Potro e vola in finale

Roland Garros : battuto Del Potro - Nadal vola in finale : PARIGI - Rafa Nadal è l'altro finalista del Roland Garros . Il n°1 al mondo ha battuto in 3 set l'argentino Del Potro con il risultato di 6-4 6-1 6-2 . Il 15°incontro tra i due vede ancora una volta trionfare il maiorchino che negli scontri diretti con l'argentino ha ...

Roland Garros 2018 : Juan Martin Del Potro resiste un set poi crolla contro Rafael Nadal : Sarà sfida tra Rafael Nadal e Dominic Thiem: l’unico uomo capace di battere l’iberico sulla terra rossa in stagione è stato proprio l’austriaco, e questa sarà la finale del Roland Garros 2018. Il maiorchino infatti oggi ha battuto l’argentino Juan Martin Del Potro con il punteggio di 6-4 6-1 6-2 in due ore e quattordici minuti di gioco e domenica incrocerà ancora il numero 8 ATP. Nadal è il secondo uomo (dopo Federer a ...

Cecchinato-Thiem 7-5 - 7-6 - 6-1 : la favola al Roland Garros finisce in semifinale : Marco Cecchinato , ITA, 7-5, 7-6, 6-1 Rafael Nadal [1] vs Juan Martin Del Potro [5] Rivivi la cronaca del match con il nostro LIVEBLOG 15:29 Fin du conte de fée pour l'Italien Marco Cecchinato, bravo ...

LIVE Nadal-Del Potro - Roland Garros 2018 in DIRETTA : iberico imperioso : 6-4 - 6-1 - 6-2 nella seconda semifinale! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Juan Martin Del Potro, semifinale del Roland Garros 2018. Sarà una partita molto interessante: da un lato il signore della terra rossa (24-1 il record quest’anno), a caccia dell’undicesima finale a Parigi con già dieci titoli in bacheca; dall’altra l’argentino che torna tra i primi quattro dello Slam francese dopo nove anni, in cerca della prima finale. Per ...

Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2018 : data - programma - orario e tv : Rafael Nadal e Dominic Thiem si sfideranno nella Finale del Roland Garros 2018. Domenica 10 giugno, i due tennisti si fronteggeranno sulla terra rossa di Parigi nell’atto conclusivo del secondo Slam stagionale. Il mancino di Manacor partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia dell’undicesimo trionfo nella capitale francese, presentandosi in campo da Campione in carica. L’austriaco, invece, giocherà il primo atto ...

Roland Garros - la convinzione di Cecchinato : 'Ora me lo gioco con i più forti' : 'Sentire il mio nome scandito dal pubblico del Philippe Chatrier è stato magico. Giocavo contro un top ten ed erano tutti per me. Che belli tutti quegli applausi'. Marco Cecchinato non nasconde un ...

Roland Garros LIVE : Nadal-Del Potro 6-4 : Tra poco in campo Nadal e del Potro per decretare chi sarà l'avversario di Thiem in finale! LA CRONACA DI CECCHINATO-THIEM 15:15 Partita ormai segnata: Thiem conduce 5-0 nel terzo set 15:06 Break in ...

Tennis - Roland Garros : Cecchinato : 'Ho dato tutto - Thiem è stato più bravo' : 'Dopo Nadal, Dominic Thiem è il più forte giocatore al mondo su terra battuta. Sapevo a cosa andavo incontro: è solido alla battuta e quando imprime il 'kick' i suoi servizi diventano imprendibili. ...

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Ho giocato alla pari con Thiem. Devo lavorare tanto per essere un top ten” : Marco Cecchinato si è dovuto arrendere contro Dominik Thiem nella semifinale del Roland Garros 2018. Il tennista palermitano, dopo le imprese confezionate contro Goffin e Djokovic, ha dovuto alzare bandiera bianca contro l’austriaco fermandosi così a un passo dall’atto conclusivo sulla terra rossa di parigi. Il 25enne ha lottato nei primi due set, ha avuto anche delle chance per conquistare la seconda frazione di gioco ma purtroppo ...

Roland Garros - sfuma il sogno di Cecchinato : in finale va Thiem : Marco Cecchinato si ferma in semifinale battuto da Thiem tre set a zero: 7/5 7/6 6/1. E' stata una semifinale di altissimo livello dove il venticinquenne siciliano ha giocato alla pari i primi due set ...

VIDEO Marco Cecchinato - il sogno si ferma contro Thiem. Gli highlights della semifinale al Roland Garros : Marco Cecchinato non è riuscito a compiere una nuova impresa al Roland Garros 2018 e termina la propria corsa in semifinale, sconfitto dall’austriaco Dominik Thiem in tre set. Dopo aver lottato come un leone nelle prime due frazioni, il tennista siciliano è crollato nel terzo anche a causa della frustrazione per aver perso il tie-break del secondo parziale. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Cecchinato-Thiem, semifinale del Roland ...