Roland Garros 2018 | Dominic Thiem infrange il sogno di Marco Cecchinato L’azzurro lotta

Roland Garros - la favola Cecchinato s’infrange su Thiem : resta una grande impresa - grazie Marco! : Marco Cecchinato si arrende in tre set a Dominic Thiem nella prima semifinale del Roland Garros, l’italiano esce a testa altissima Roland Garros, Marco Cecchinato ha perso in tre set contro Thiem, chiudendo le sue due settimane da favola in semifinale. L’austriaco vola all’atto finale del torneo parigino, dove affronterà il vincente di Nadal-Del Potro. Come detto, il nostro Marco ha perso 7-5 7-6 6-1, contro un grandissimo ...

Roland Garros - Cecchinato cede in tre set : Thiem in finale : Finisce la favola di Marco Cecchinato al torneo di Parigi. Sulla terra rossa del Roland Garros, il tennista palermitano, protagonista dell'impresa nei quarti con Djokovic, si ferma in semifinale ...

Cecchinato - finisce la favola Niente finale al Roland Garros Thiem vince in tre set Cronaca : L’azzurro cede dopo aver lottato come un leone per quasi due ore, alla fine emergono la forza e classe dell’austriaco

LIVE Cecchinato-Thiem - Roland Garros in DIRETTA : primo set all’austriaco - ma c’è partita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cecchinato-Thiem, semifinale del Roland Garros 2018. Tutta l’Italia si stringe attorno al tennista palermitano che ha compiuto una vera e propria impresa entrando tra i migliori quattro giocatori sulla terra rossa di Parigi: era da 40 anni che un azzurro non si spingeva così lontano in un torneo del Grande Slam, il palermitano si è regalato un sogno sconfiggendo fenomeni come Goffin e Djokovic, ...

Roland Garros 2018 - Cecchinato-Thiem 5-7 nel primo set. L’azzurro lotta contro l’austriaco – LA DIRETTA : primo set – Dopo aver battuto Goffin, raggiungendo per la prima volta il penultimo turno di uno Slam (traguardo che a un tennista italiano mancava da 40 anni), L’azzurro parte lento perdendo subito il servizio. Thiem serve bene, ma il palermitano si difende dal terzo game in poi. E restituisce il break nell’ottavo andando sul 4-4, per poi portarsi sul 5-4 tenendo a zero l’austriaco. In un set molto equilibrato, l’austriaco pareggia e sorpassa ...

