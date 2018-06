Robin Williams | il trailer del film e il messaggio vocale | “Qui Robin Ti mando amore

"Ognuno custodisce qualche segreto profondo" : il trailer del documentario su Robin Williams è commovente : "Ognuno custodisce qualche segreto profondo": è questa una delle frasi che Robin Williams pronuncia nel trailer del documentario a lui dedicato dal canale HBO. La vita dell'attore, morto suicida nel 2014, all'età di 63 anni, è ripercorsa da una prospettiva inedita. Non a caso il titolo è: "Robin Williams: Come Inside My Mind" e suona come un invito ad entrare nei meandri della sua mente.Nel trailer, che offre immagini ...

INSOMNIA/ Su Iris il film con Robin Williams (oggi - 4 giugno 2018) : INSOMNIA, il film thriller in onda su Iris oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank, alla regia Christopher Nolan. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Ecco cosa ha ucciso - davvero - Robin Williams : Cos'é la demenza a corpi di Lewy La demenza a corpi di Lewy è meno diffusa della sindrome di Alzheimer , ma colpisce almeno il 10-15% delle persone affette da demenza nel mondo. Solitamente insorge ...

“Ogni maledetta sera…”. Robin Williams - spunta solo ora quel dettaglio doloroso sulla sua morte. A 4 anni dal suicidio - è la moglie a rivelare la triste verità : “È stato orribile” : Lo abbiamo amato e per questo anche pianto. Per tanti di noi la morte di Robin Williams ha segnato un passaggio doloroso nel quale in molti abbiamo pensato la stessa cosa: “Nessun attore riuscirà mai a superare quel talento”, forse sbagliavamo, forse no. Fatto sta che le lacrime versate per il nostro personalissimo e idealizzato Patch Adams, sono ancora lì, a bagnare le nostre gote, ogni qual volta che sui social una foto, emozionando, ...

La vita e la morte di Robin Williams nella biografia di Dave Itzkoff : È uscito da pochi giorni in America Robin, la biografia definitiva su Robin Williams, scritta da Dave Itzkoff. Il libro in Italia sarà pubblicato da Mondadori e sarà reperibile in tutte le librerie italiane a partire dal prossimo luglio. L'autore, tramite l'ausilio di molte interviste rilasciate da amici e parenti, ha compiuto un lavoro certosino per andare ad indagare il Robin Williams uomo, che ben si celava dietro i suoi innumerevoli ...

"Ecco gli ultimi giorni di Robin Williams" : Una nuova biografia su Robin Williams di fatto riscrive quegli ultimi giorni che hanno preceduto la sua morte. Dave Itzkoff ripercorre l'ultimo mese di vita dell'attore e rivela alcuni retroscena su quel suicidio che ha scosso tutto il mondo del cinema: "Ogni fine giornata, singhiozzava tra le mie braccia. È stato orribile", afferma nel libro la truccatrice Cheri Mins. "Non avevo la capacità per affrontare ciò che gli stava accadendo", ha ...

Gli ultimi giorni di Robin Williams : "Non ricordava più le battute - piangeva ogni sera tra le mie braccia" : Dimenticava le battute, non trovava le parole, si bloccava in una posizione e non era più in grado di muoversi: in una nuova biografia, scritta da Dave Itzkoff, vengono ripercorsi gli ultimi giorni di Robin Williams. L'attore è scomparso nel 2014, a 63 anni, morto suicida, e il libro indaga sui fattori che l'hanno portato a compiere il gesto, raccontandolo attraverso le voci di chi gli stava accanto, parenti, amici e dipendenti di ...

MRS DOUBTFIRE/ Su Italia 1 il film con Robin Williams e Sally Field (oggi - 2 maggio 2018) : Mrs DOUBTFIRE, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan, alla regia Chris Columbus. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:26:00 GMT)

A Proposito di : Robin Williams genio del cinema - una grande mancanza per i nostri sogni : E’ passato tanto tempo, quattro anni da quando Robin Williams ci ha lasciato. Il suo sorriso coinvolgente, a volte malinconico, altre sornione ha riempito gli schermi e le immagini di tanti film e telefilm degli anni trascorsi. Frammenti e video che sono diventati storia del cinema. Pellicole memorabili e il telefilm del debutto (Mork & Mindy) che le TV di mezzo mondo non smettono ancora di trasmettere le repliche. All’epoca ...