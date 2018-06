Roberto D' Agostino Dagospia compie 18 anni | il fondatore | Un' idea della

La Confessione - Roberto D’Agostino sull’epica rissa in tv con Sgarbi : “Avrei voluto spaccargli la testa con una bottiglia” : Roberto D’Agostino, ospite de ‘La Confessione‘ di Peter Gomez stasera alle 22.30 su Nove, svela i retroscena della storica rissa tv con Vittorio Sgarbi durante la puntata dell’Istruttoria di Giuliano Ferrara nel 1991 (su Italia1). “Ad un tratto lei si alzò e gli diede un ceffone. Come andò?”, chiede il giornalista. “Ferrara ci mise uno contro l’altro e ovviamente io da ex balbuziente non potevo competere con Sgarbi, ...