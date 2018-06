Robbie Williams in fuga dall' hotel in fiamme - video

blogo

(Di venerdì 8 giugno 2018) Ore di paura per, inda un incendio che ha colpito il Mandarin Orientaldi Londra, nella giornata di mercoledì. Ad immortalare gli attimi di panico lo stesso cantante, via social network.Mentre il fumo usciva'edificio,, sua moglie Ayda Field e alcuni amici sono letteralmente scappatia scala antincendio, raggiungendo gli altri in strada. Fortunatamente non risultano feriti, con 250 persone, tra ospiti e personale dell', usciti incolumi, domate da oltre 100 vigili del fuoco.prosegui la letturaininpubblicato su Gossipblog.it 08 giugno 2018 09:25.