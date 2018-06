Diritti tv - Rischio doppio abbonamento per Serie A : Milano, 8 giu. (Adnkronos) – I tifosi di calcio rischiano di dover sottoscrivere due abbonamenti per poter vedere le partite di Serie A. E’ quanto emerge al termine dell’assemblea della Lega Calcio che ha attribuito i per gli anni 2018-2021, privilegiando un bando per prodotti e non per piattaforme che non tiene conto della suddivisione per squadre. Tre i pacchetti principali che dovranno essere presto assegnati, ma nessuno ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Rischio doppio abbonamento per Serie A salvo accordi commerciali : Per guardare le dirette in tv o sul web dell'intero campionato di Serie A saranno necessari almeno due abbonamenti diversi, salvo accordi commerciali fra gli operatori licenziatari. È quanto prevede in sintesi il bando della Lega: sono in vendita tre pacchetti con esclusive per prodotto ma nessun operatore puo' acquistarli tutti. È prevista pero' la possibilita' da parte del licenziatario di uno o due pacchetti, di ritrasmettere le ...

Salute : per autisti e camionisti Rischio doppio di apnee notturne : Nell’ambito della presentazione a Roma della campagna di prevenzione “Dormi meglio, guida sveglio” promossa dall’Aci e dalla Fondazione italiana Salute, ambiente e respiro (Fisar) sui rischi delle apnee notturne e per la sicurezza stradale, è emerso che gli autisti professionali possono incorrere in un rischio due volte superiore di soffrire della Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno rispetto alla popolazione ...

Salute : per le donne infartuate il Rischio di morte è doppio rispetto agli uomini : Per le donne sotto i sessant’anni la probabilità di decesso dopo aver subito un infarto è doppia rispetto agli uomini. Lo rivela uno studio messo a punto da un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna in collaborazione con l’Università della California e da poco pubblicato su JAMA Internal Medicine. Un risultato, questo, che restituisce importanti indicazioni per lo sviluppo di nuovi farmaci più efficaci e mirati. SINTOMI ...

Tumori - l’immunoterapia favorisce i maschi : il Rischio di morte cala del doppio : L’immunoterapia anticancro, in termini di sopravvivenza, favorisce i maschi, che grazie al trattamento mostrano una riduzione del rischio di morte doppia rispetto alle femmine. Lo calcola uno studio dell’Istituto europeo di oncologia di Milano, pubblicato su ‘Lancet Oncology’. Una metanalisi che ha analizzato i risultati di 20 trial clinici randomizzati condotti su oltre 11 mila malati di tumore in fase avanzata, ...

Salute : gli angeli dell’11 Settembre hanno un Rischio doppio di sviluppare un precursore del mieloma : I primi soccorritori arrivati al World Trade Center l’11 Settembre 2001 poco dopo l’attacco alle Torri Gemelle hanno un rischio doppio di sviluppare una condizione detta gammapatia monoclonale di incerto significato (Mgus), un precursore del mieloma multiplo, rispetto alla popolazione generale. E’ quanto ha stabilito uno studio su 781 vigili del fuoco di età compresa fra 50 e 79 anni, pubblicato su ‘Jama Oncology’ e ...

Comunali - Regioni rosse? Il centrosinistra a pezzi anche a Pisa. Il Pd si spacca : commissariato. Rischio doppio candidato : Tre riunioni in una settimana con un unico risultato: il commissariamento del partito. E’ iniziata così la campagna elettorale del Pd a Pisa a due mesi dalle amministrative del 10 giugno. Dopo settimane di lacerazioni, scontri interni e veti incrociati sui candidati sindaco, il segretario reggente Maurizio Martina e il responsabile Enti Locali Matteo Ricci hanno nominato Matteo Biffoni, renzianissimo sindaco di Prato, commissario del Pd pisano. ...