Rifiuti | Rap | cresce differenziata a Palermo | a novembre nuove aree 2

Ambiente - Roma : il 14 giugno ISPRA presenta il Rapporto Rifiuti Speciali : ISPRA presenterà il Rapporto Rifiuti Speciali a Roma il 14 giugno 2018. Il Rapporto dell’ISPRA fornisce gli ultimi dati disponibili (riferiti al 2016) sulla produzione e gestione a livello nazionale, regionale e provinciale in Italia dei Rifiuti Speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Superiori di quattro volte per quantità rispetto a quelli urbani, si definiscono “Speciali” tutti i Rifiuti non urbani prodotti da industrie e aziende. Giunto ...