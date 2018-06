Ricerca | mappato il più antico genoma della peste

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Un gruppo internazionale ditori guidati dal Max Planck Institute for the Science of Human History ha studiato due genomi Y. pestis risalenti ad almeno 3.800 anni fa, che suggeriscono un’origine nell’Età del bronzo per labubbonica. Itori hanno identificato il ceppo recuperato da una doppia sepoltura nella regione di Samara in Russia: i due scheletri avevano lo stesso ceppo del batterio al momentomorte. “Entrambi avevano lo stesso ceppo di Y. pestis. Questo ceppo ha tutte le componenti genetiche note per la forma bubbonicamalattia. Insomma la, con il potenziale di trasmissione che conosciamo, è molto più antica di quanto pensassimo“, spiega Kirsten Bos del Max Planck. Lo studio, pubblicato su ‘Nature Communications’, dimostra che tale ceppo è il piùsequenziato finora a contenere i fattori di virulenza ...