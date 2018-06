Ricerca e innovazione | Ue propone maxiprogramma da 100 miliardi

Bilancio Ue : Commissione propone 100 mld per Ricerca e innovazione : Roma, 7 giu. , askanews, Per il periodo 2021-2027 la Commissione europea propone 'il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre', con uno stanziamento di 100 miliardi di euro, 20 ...

Il ruolo del mare tra Ricerca e innovazione : a Messina sinergie con la Marina Militare : “Il ruolo fondamentale del mare per l’Italia, quale elemento da cui dipendono significativamente la sicurezza, l’economia, la prosperità del Paese stesso ed il cui libero uso deve essere garantito”. Questo il tema alla base dell’accordo firmato oggi, giovedì 31 maggio, nelle sale del Forte San Salvatore presso la base navale di Messina, dal contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Marittimo della Sicilia, ed il Magnifico Rettore ...

Alternative al rame e agli insetticidi : C3A e Centro Ricerca e Innovazione vincono il bando europeo : 1/4 ...

Innovazione : una Borsa per dar valore alla Ricerca italiana : Salerno , askanews, - Fare incontrare aziende e investitori con le Università e soprattutto con i singoli ricercatori per esplorare opportunità di sviluppo dei progetti di ricerca e trasferire questi ...

Lombardia : F.Sala - Ricerca e innovazione fondamentali per rilancio economia : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – “ricerca e innovazione rappresentano punti fondamentali per il rilancio dell’economia e per la crescita culturale del nostro territorio. Si tratta di ambiti che vedono un impegno concreto da parte della Regione Lombardia con oltre 800 milioni di euro di risorse programmate su tutte le assi del Programma Por Fesr, di cui oltre 400 milioni già concessi”. Lo ha detto Fabrizio Sala, ...

SCENARI/ Ricerca e innovazione - 3 fronti politici caldi dagli Usa alla Cina - e all'Italia - : Aumenta l'importanza sulle strategie politiche globali di Ricerca e innovazione tecnologica. Tre nuovi fronti aperti vanno affrontati quanto prima.

Aumenta l'importanza sulle strategie politiche globali di Ricerca e innovazione tecnologica. Tre nuovi fronti aperti vanno affrontati quanto prima.

Risorse forestali - innovazione ed esperienze della Ricerca per la loro gestione : E’ in programma venerdì 18 maggio, dalle 9 alle 13, presso il Palazzo ricerca e Conoscenza, il workshop organizzato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach sulle innovazioni ed esperienze della ricerca per la gestione delle Risorse forestali. L’evento, che vedrà intervenire in apertura l’assessore alle infrastrutture e ...

Uil : Barbagallo - Ricerca - innovazione e alta formazione settori strategici : Roma, 12 mag. , AdnKronos, 'La ricerca, l'innovazione e l'alta formazione sono settori strategici per lo sviluppo del Paese'. Il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, rilancia il tema ...

Bruxelles - CNR : un Manifesto per chiedere maggiori risorse per Ricerca e innovazione nel Bilancio europeo 2021-2027 : Più fondi a ricerca e innovazione per il 2021-2027. È questa la sintesi del Manifesto ‘Multiannual Financial Framework (MFF) for Research & Innovation’, nato a Bruxelles su iniziativa del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e sottoscritto da importanti enti pubblici di ricerca di Francia (CNRS), Germania (Helmoltz e Leibniz) e Spagna (CSIC) per evidenziare la necessità di maggiori investimenti alle attività di ricerca e sviluppo nel ...

Eni e Cnr insieme nella Ricerca e innovazione per rispondere alle sfide globali : Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Massimo Inguscio, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (Mou) per lo sviluppo di ricerche congiunte in quattro aree di alto interesse scientifico e strategico: fusione nucleare, acqua, agricoltura e l’ecosistema artico. Eni e Cnr uniranno le loro capacità di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo 4 centri di ricerca ...

TEDxPadova : alla Ricerca dei limiti etici dell’innovazione - “ci interrogheremo sulla legge morale che regola l’operato dell’uomo” : Raphael Gualazzi richiama la musica, i suoi brani. Manuela Di Centa, invece, neve, fatica e medaglie d’oro olimpiche. Pensando a Umberto Pelizzari si trattiene il fiato, come faceva lui per i suoi record mondiali di apnea. Con Andrea Pennacchi si sale sul palco, a teatro. Mentre Alessandro Cecchi Paone sposta il focus in uno studio televisivo. Eppure c’è un filo conduttore che li unisce: la voglia di parlare di innovazione. A metterli insieme ...

Innovazione : Ricerca Tag - con il digitale in azienda centrali risorse umane : Milano, 28 apr. (AdnKronos) – La trasformazione digitale non metterà le persone all’angolo in azienda. Tutto il contrario. Per lo meno, è quello che risulta da una ricerca condotta dalla piattaforma di networking Talent Garden e da BearingPoint Italy, società di consulenza specializzata in ambito management e technology. Le oltre 600 aziende italiane coinvolte hanno fotografato una nuova realtà, fatta di difficoltà e opportunità, ...