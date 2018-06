Ribaltone Milan | il fondo Elliott è pronto a prendere in mano la società

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Ilpotrebbe cambiare proprietà già nei prossimi mesi, dopo il passaggio dida Berlusconi a Yonghong Li, adesso entra in scena ilIlpotrebbe diventare americano, dopo una breve parentesi cinese. Da mesi si fa un gran parlare di tale ipotesi, ma adesso sembra diventare sempre più concreta, giorno dopo giorno. Yonghong Li sembra non avere la solidità economica necessaria per proseguire al timone del club rossonero ed i dubbi dell’Uefa lo dimostrano chiaramente. Un finanziamento da 303 milioni di euro da parte di, ha permesso a Li di procedere all’acquisto del club diversi mesi fa, a condizioni che potrebbero però essere letali. Il debito da ‘ripagare’ infatti per Yonghong Li, si aggira tra interessi e fee, attorno ai 380 milioni. Per ripagare tale debito, il programma di Fassone e Li prevedeva diversi introiti che al momento non si sono visti ...