Regione Lazio | ok a conferimento rifiuti di Roma in Puglia

Parco via Sabotino : dopo chiacchiere arrivano fatti da Ater e Regione Lazio : Roma – Di seguito il comunicato del gruppo Pd del I Municipio. “dopo mesi di chiacchiere e scarichi di responsabilità sull’area giochi del Parco di Via Sabotino da parte del Comune, finalmente da Ater e Regione Lazio arrivano i fatti. L’area sarà infatti messa in sicurezza e potrà tornare utilizzata dai bambini”. “Noi come Municipio faremo la nostra parte. Una volta terminati i lavori di riqualificazione ...

Indagine Moody’s : Regione Lazio stabile : Roma – L’agenzia di rating Moody’s ha posto sotto osservazione il giudizio di merito di credito di 18 enti territoriali italiani e di 2 società controllate da enti territoriali ai fini di un possibile downgrade. Nell’ambito di tale azione, Moody’s ha confermato, solo per la Regione Lazio, il giudizio di rating Ba2 con outlook stabile. Secondo l’agenzia, tale conferma risulta motivata dai significativi ...

Zingaretti : 9 giugno sarò al Roma Pride insieme a Regione Lazio : DIRITTI. Pride, Zingaretti: PIAZZA CHE CHIEDE PIÙ DIGNITÀ È ANCHE NOSTRA Roma – Di seguito il tweet di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “sarò al #RomaPride il 9 giugno. Perché è un grande, festoso e bellissimo evento civile e popolare. Quando una piazza chiede più diritti e dignità per tutti, allora è la nostra piazza. C’è la nostra gente e per questo la Regione Lazio e io ci saremo”. L'articolo ...

Smog - la Regione Lazio a Greenpeace : “La lotta all’inquinamento è una nostra battaglia” : ”Ciao Greenpeace, qualsiasi stimolo è ben accetto. Proprio per questo ribadiamo che la tutela dell’ambiente e la lotta alle emissioni inquinanti sono la nostra battaglia. In questi anni nel Lazio abbiamo cambiato le cose come mai prima“. Così la Regione Lazio risponde alle sollecitazioni di Greenpeace ribadendo il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e la lotta alle emissioni inquinanti. “Efficientamento ...

Smog : blitz di Greenpeace alla Regione Lazio - “è inadempiente” : blitz degli attivisti di Greenpeace presso il palazzo della Regione Lazio, a Roma, per denunciare “l’inazione dell’ente in materia di inquinamento atmosferico“. Greenpeace e ClientEarth annunciano oggi “il ricorso al Tar del Lazio contro la Regione presieduta da Nicola Zingaretti per il mancato adeguamento del ‘piano di risanamento per la qualità dell’aria’ alla normativa in ...

Regione Lazio : M5S presenta emendamento stop vitalizi : Roma – I Consiglieri regionali del M5S del Lazio hanno presentato un emendamento alla Legge di Stabilità. “Abolire gli assegni vitalizi in erogazione. Determinare il trattamento previdenziale sulla base del sistema contributivo. E introdurre il divieto di cumulo con altri assegni vitalizi ‘ereditati’ da altre cariche politiche”. La situazione attuale “Attualmente sono in tutto 265 gli ex consiglieri ed ex ...

Salute mentale - la Regione Lazio : “Gestione degli interventi d’intesa con il 118” : La Regione Lazio ha siglato attraverso una determina dirigenziale il Protocollo d’Intesa relativo alle procedure per il trasporto e gli interventi di soccorso primario sanitario in condizioni di emergenza/urgenza di persone con patologia psichiatrica. L’Intesa aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni e ridefinisce competenze, tempistiche e modalità di intervento tra l’ARES 118 e i Dipartimenti di Salute mentale (DSM) ...

Valeriani (Regione Lazio) : Istituto ufficio speciale per la rigenerazione urbana : Roma – Istituito l’ufficio speciale per la rigenerazione urbana all’interno della Direzione Urbanistica e Territorio della Regione Lazio. Il nuovo servizio favorirà la piena e uniforme attuazione della normativa sulla rigenerazione urbana. Attraverso attività di monitoraggio e di proposta. Con l’obiettivo di migliorare tempi e modalità di applicazione della legge regionale da parte dei Comuni. In particolare, l’ufficio speciale promuoverà ...

Regione Lazio - dopo il caso del responsabile anticorruzione il Tar boccia anche il regolamento sulle nomine : Il Tar del Lazio ha sospeso il regolamento della Regione guidata da Nicola Zingaretti sulle nomine dei direttori regionali, impedendo di fatto all’amministrazione l’affidamento di nuovi incarichi di vertice. La sentenza, datata 19 maggio, è l’onda lunga della vicenda della rimozione del responsabile dell’anticorruzione della Regione, Pompeo Savarino. Quest’ultimo il 21 marzo scorso era stato allontanato da Zingaretti in persona: due giorni ...

Ambiente : la Regione Lazio aderisce alla Settimana europea dei parchi dal 18 al 27 maggio : La Regione Lazio aderisce con i suoi parchi alla Settimana europea dei parchi in programma dal 18 al 27 maggio. L’iniziativa è nata per celebrare il giorno in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il 24 maggio 1909. Decine le attività in programma per diffondere la conoscenza della rete di aree protette laziali di grande pregio paesaggistico e di alto valore ambientale, importantissime nella conservazione e nel riequilibrio della ...

Regione Lazio - le larghe intese di Zingaretti : centrodestra e M5s fanno il pieno di poltrone nelle commissioni : Le larghe intese Zingarettiane nel Lazio portano tante poltrone ai partiti di centrodestra e al Movimento 5 Stelle, oltre a una commissione delicatissima come quella della Sanità nelle mani di Forza Italia. E così l’anatra zoppa che avrebbe dovuto condannare il rieletto governatore Nicola Zingaretti a una rapida sfiducia si sta via via trasformando in una gallina dalle uova d’oro per i consiglieri laziali. Con l’eccezione dei meloniani di ...