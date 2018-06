Regeni | Fico riceve Amnesty | “Verità a ogni costo” Marchesi | “Nessuna novità | chiederemo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) “C’è la volontà da parte di tutti, anche dello Stato italiano, di perseguire adcosto la verità sul caso. Chiediamo una verità che sia sostanziale, forte, definitiva”. A rivendicarlo è stato il presidente della Camera Robertodopo l’incontro a Montecitorio con i vertici diInternational Italia, in merito alla vicenda, ancora irrisolta, del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso due anni e mezzo fa al Cairo. All’incontro ha partecipato anche il presidente diInternational Italia, Antonio, che ha rivendicato come sarà presto richiesto ai neo ministri dell’Interno, Esteri e Giustizia un incontro. “La nostra impressione è che non ci sianosulla vicenda e che la decisione dello scorso agosto di riportare l’ambasciatore italiano al Cairo sia stata vissuta dalle autorità egiziane come la ...