Regalone LG G7 ThinQ | TV FHD da 43 pollici omaggio | dettagli iniziativa

(Di venerdì 8 giugno 2018) Avete tempo fino al 21 giugno per acquistare LG G7e ricevere in regalo una TV da 43in risoluzione FHD. La promozione, dal nome 'LG For You', non poteva essere più vantaggiosa: quanti di voi decideranno di portarsi a casa il top di gamma smartphone del colosso coreano, fresco di presentazione, verranno omaggiati con la concessione gratuita dell'apparecchio televisivo, dal valore commerciale di 429 euro. L'è da considerarsi valida solo effettuando l'acquisto del dispositivo in alcuni punti vendita selezionati, nei negozi fisici, ma anche online. Dopo aver comperato LG G7(che ricordiamo avere un costo ufficiale di 849.90 euro), occorrerà registrarlo su questo sito, facendo attenzione a non lasciar scorrere più di 15 giorni dalla data d'acquisto.L'adesione alla promozione avrà luogo non prima di aver inoltrato alcuni documenti tramite raccomandata con ...