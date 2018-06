Ray Liotta dice addio a Shades of Blue | la seconda stagione su Canale 5?

optimaitalia

: #RayLiotta dice addio a #ShadesofBlue: la seconda stagione su Canale 5? - OptiMagazine : #RayLiotta dice addio a #ShadesofBlue: la seconda stagione su Canale 5? - momperiglia : Macchè Zarrillo, Lello veleno è uguale a Ray Liotta! #CamionistiInTrattoria - ShupaleGarden : nice mascara, ray liotta -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Rayofe commuove i fan. La serie tv di e con Jennifer Lopez ha chiuso i battenti negli Usa visto che, proprio lo scorso aprile, è arrivata la notizia del mancato rinnovo. La terzadella serie sarà l'ultima e proprio per questo Ray, il grande e tagliente Woz ha deciso bene di direal suo personaggio all'ATX Television Festival nelle scorse ore.La première diof3 è prevista per il prossimo 17 giugno negli Usa per l'ultimo giro di boa e un totale di dieci episodi in cui Raysarà ancora il Luogotenente Wozniak.Proprio riguardo al suo personaggio, l'attore svela il perché abbia detto sì al progetto partendo proprio dal fatto che il suo personaggio è bisessuale. "È una cosa molto diversa da fare in televisione" ma aggiunge anche che amava l'idea di lavorare con il produttore / regista Barry Levinson e con ...