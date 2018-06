Rally Sardegna 2018 | Sebastien Ogier allunga in testa alla classifica Thierry Neuville

DIRETTA/ Rally Italia Sardegna 2018 : streaming video e tv - il commento dei piloti dopo la "Tergu-Osilo 1" : DIRETTA Rally Italia Sardegna 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa in Italia, si corre sullo sterrato attorno ad Alghero (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:41:00 GMT)

Rally Italia Sardegna 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e vincitore (Mondiale Wrc - oggi 8 giugno) : diretta Rally Italia Sardegna 2018, info Streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa in Italia, si corre sullo sterrato attorno ad Alghero (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 04:51:00 GMT)

WRC - Ogier è tornato - almeno nella prima speciale del Rally Italia Sardegna : La top five, a buon conto, è un affaire interno tra la casa coreana e il team di Malcom Wilson, con Elfyn Evans guidato da Daniel Barrit , M-Sport, al quarto posto e Paddon con Sebastian Marshall al ...

Rally Sardegna 2018 : Sebastien Ogier conquista il primo scratch ad Ittiri. Thierry Neuville in terza piazza : Ha preso il via quest’oggi la 15^ edizione del Rally di Sardegna, settima prova del Mondiale Rally 2018. Il primo scratch ad Ittiri, nella ormai consolidata SS1 Ittiri Arena Show, ha sorriso al campione del mondo in carica Sebastien Ogier, che ha ottenuto il miglior crono di questa prima prova sulla sua Ford Fiesta WRC ufficiale. L’asso transalpino ha superato in un duello spettacolare l’attuale leader del campionato, il belga ...

WRC2 - Andolfi : 'Siamo a buon punto con il set up della vettura per il Rally Italia Sardegna' [INTERVISTA] : ... non sono stato l'unico ad aver bucato più di una gomma: un po' e stato il percorso, un po' è anche la fortuna che in questo sport ci vuole sempre. Allo shakedown di stamattina ti sei classificato al ...

Rally Sardegna : 313 km e 20 stage spettacolari. In TV su Rai Sport e Fox Sports : ALGHERO - Il Fia World Rally Championship fa tappa in Sardegna dal 2004. Il tracciato viene disegnato da Tiziano Siviero, ex navigatore di Miki Biasion con il quale ha vinto due titoli iridati...

Rally Sardegna 2018 : il nuovo leader Thierry Neuville cerca conferme per allungare ulteriormente su Sebastien Ogier : Dopo i numerosi colpi di scena (e soprattutto incidenti) del Rally di Portogallo, il Mondiale sbarca in Italia per il Rally di Sardegna 2018, settimo appuntamento stagionale, nella meravigliosa location di Alghero e zone limitrofe, nella parte nord-occidentale dell’isola. Sul piatto grandi panorami, percorsi difficili e sterrati e, soprattutto, il ritorno della sfida tra il belga Thierry Neuville, nuovo leader della classifica generale, ed ...

WRC 2018 " Rally Italia Sardegna : gli orari TV su Rai Sport e Fox Sports : ... 09:33 PS11 Monti di Alà , 28,52 km, 10:11 PS12 Monte Lerno , 29,11 km, 14:11 PS13 Città di Ittiri-Coros , 1,40 km, 16:08 PS14 Coiluna-Loelle 2 , diretta TV su Rai Sport e Fox Sports, 17:03 PS15 ...

WRC - Rally Italia Sardegna 2018 - i dettagli : il percorso e la novità delle dirette tv : ... in una città quale è Alghero che ha predisposto una serie di spettacoli collaterali, fiere e quant'altro per massimizzare la portata di un evento mondiale. Se consideriamo che la vittoria di Ott ...

Rally Sardegna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Ad Alghero è tutto pronto per ospitare la 15^ edizione del Rally Italia Sardegna, settima prova del Mondiale Rally 2018 organizzata dall’ACI in partnership con la Regione Sardegna. La gara è in programma dal 7 al 10 giugno. Il primo scratch sarà a Ittiri (giovedì 7 giugno alle ore 18.00) nel corso dell’ormai celebre e consolidata SS1 Ittiri Arena Show. La prima tappa continuerà poi la mattina di venerdì 8 giugno con un percorso che prevede nella ...

Rally Italia Sardegna - lunedì la presentazione ufficiale dell'evento : E' tutto pronto per Rally Italia Sardegna 2018, la tappa Italiana del World Rally Championship targato Fia. Organizzato da Aci Sport con il supporto di Aci Sassari, il sostegno economico dell'assessorato regionale del Turismo, la collaborazione di Comune di Alghero e Fondazione Meta Alghero e altri partner pubblici e privati,...