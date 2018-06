Rally Italia Sardegna 2018 Streaming video e diretta tv | percorso e vincitore Mondiale

WRC - Ogier è tornato - almeno nella prima speciale del Rally Italia Sardegna : La top five, a buon conto, è un affaire interno tra la casa coreana e il team di Malcom Wilson, con Elfyn Evans guidato da Daniel Barrit , M-Sport, al quarto posto e Paddon con Sebastian Marshall al ...

Rally Italia : Ford Ogier subito in testa : I duechilometri del crono hanno visto Sebastien Ogier e JulienIngrassia, Ford Fiesta Wrc di M-Sport Ford World Rally Team,realizzare il miglior tempo. Il pilota francese ha preceduto di1 decimo ...

WRC2 - Andolfi : 'Siamo a buon punto con il set up della vettura per il Rally Italia Sardegna' [INTERVISTA] : ... non sono stato l'unico ad aver bucato più di una gomma: un po' e stato il percorso, un po' è anche la fortuna che in questo sport ci vuole sempre. Allo shakedown di stamattina ti sei classificato al ...

WRC 2018 " Rally Italia Sardegna : gli orari TV su Rai Sport e Fox Sports : ... 09:33 PS11 Monti di Alà , 28,52 km, 10:11 PS12 Monte Lerno , 29,11 km, 14:11 PS13 Città di Ittiri-Coros , 1,40 km, 16:08 PS14 Coiluna-Loelle 2 , diretta TV su Rai Sport e Fox Sports, 17:03 PS15 ...

Rally Italia : attesa per Andolfi e Ciuffi : L'equipaggio ACI Team Italia supportato da CST Sport è testimonial AIDO , Associazione Italiana Donatori Organi, e vuole puntare al successo in un confronto internazionale. In WRC2 ci sarà anche il ...

WRC - Rally Italia Sardegna 2018 - i dettagli : il percorso e la novità delle dirette tv : ... in una città quale è Alghero che ha predisposto una serie di spettacoli collaterali, fiere e quant'altro per massimizzare la portata di un evento mondiale. Se consideriamo che la vittoria di Ott ...

Rally Italia Sardegna - lunedì la presentazione ufficiale dell'evento : E' tutto pronto per Rally Italia Sardegna 2018, la tappa Italiana del World Rally Championship targato Fia. Organizzato da Aci Sport con il supporto di Aci Sassari, il sostegno economico dell'assessorato regionale del Turismo, la collaborazione di Comune di Alghero e Fondazione Meta Alghero e altri partner pubblici e privati,...

Rally Italia Sardegna : tutto pronto per il grande evento : L'appuntamento realizzato da Aci Sport col sostegno finanziario dell' assessorato regionale del Turismo , il supporto organizzativo di Aci Sassari e la collaborazione di istituzioni, enti locali ...

Auto – L’Abarth 124 Rally di nuovo in gara : il prossimo weekend si corre in Romania e in Italia : In Romania, L’Abarth 124 rally di Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM), per la prima volta quest’anno su un percorso sterrato Questo fine settimana L’Abarth 124 rally del team Bernini rally impegnata in Romania nel rally Aradului con l’equipaggio formato da Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) per la prima volta quest’anno correrà sullo sterrato. Una superficie che da un lato garantisce spettacolo, con lunghe intraversate su strade ...

Italiano Rally - 102 Targa Florio : vince Andrea Nucita : Andrea Nucita e Marco Vozzo, a bordo della loro Hyundai i20 R5, si sono aggiudicati la Targa Florio 2018, terza prova del campionato Italiano Rally. I due piloti siciliani sono riusciti a mettersi alle spalle la Peugeot 208 del duo Andreucci-Andreussi, mentre al terzo posto troviamo la Skoda Fabia R5 guidata da Umberto Scandola e navigato da Guido D'Amore.Nucita profeta in patria. Erano otto anni che un pilota siciliano non vinceva alla Targa ...

ACI Rally Italia Talent e Yokohama : le premiazioni : L’ultima tappa dell’ACI Rally Italia Talent, avvenuta a Ortona in Abruzzo, cui hanno partecipato 35 piloti e 35 navigatori, fra cui 17 ragazze, ha decretato i vincitori di quello che negli anni si sta rivelando un format di sempre maggior seguito e interesse. Quest’anno infatti il Talent ha registrato numeri da record: 7.338 iscritti con […] L'articolo ACI Rally Italia Talent e Yokohama: le premiazioni sembra essere il primo su ...

Nori-Peruzzi vincono Rally Italia Talent : ROMA, 17 APR - Semaforo verde per il Grande Fratello della tv e bandiera a scacchi per quello dei motori. Un gran finale per il Rally Italia Talent 2018 targato Aci andato in scena sul Circuito ...

