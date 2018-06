RaiSport | Paola Ferrari e Alberto Rimedio a Speciale Champions su Rai 1 | Alessandro

davidemaggio

(Di venerdì 8 giugno 2018)Quella che partirà dopo i Mondiali sarà un’annata che vedrà la Rai assoluta protagonista del calcio in chiaro. Oltre agli impegni della Nazionale di Roberto Mancini e alla sempre seguita Coppa Italia, sulla tv di Stato tornerà a brillare laLeague dopo sette stagioni di assenza. Il direttore diGabriele Romagnoli ha scelto a chi affidare l’ambitodel mercoledì su Rai 1. Secondo Repubblica saranno, voce principale delle telecronache dell’Italia, a condurre il programma in onda prima e dopo il match della squadra italiana. In virtù dell’accordo con Sky, infatti, la Rai trasmetterà ogni mercoledì di gioco una partita della Juventus, del Napoli, della Roma o dell’Inter per tutta la fase a gironi. L’impegno sarà poi rafforzato nella fase finale, che vedrà su Rai 1 la ...