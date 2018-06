Ragusa | apre la porta dello sgabuzzino e trova un serpente di mezzo metro

Ragusa : anziana apre sgabuzzino e trova un serpente : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Ha aperto la porta di uno sgabuzzino della sua casa in contrada Quartarella, nel Ragusano, e davanti agli occhi si è trovata un serpente di circa cinquanta centimetri. Momenti di panico per un'anziana signora che, in preda alla paura, ha subito richiuso la porta della s