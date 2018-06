romadailynews

: [Fonte: romadailynews_it] Radicali Italiani e Radicali Roma aderiranno al Gay Pride di domani - blogstreetnews : [Fonte: romadailynews_it] Radicali Italiani e Radicali Roma aderiranno al Gay Pride di domani - romadailynews : Radicali Italiani e Radicali Roma aderiranno al #Gay Pride di domani: Di seguito la nota… - FabrizioFerran3 : @Radicali Italiani in piazza nel fine settimana. A #Napoli manifestazione domani dei @R_MezzogiornoEU Radicali per… -

(Di venerdì 8 giugno 2018): saremo presenti con ancor più convinzione rispetto ad anni passati Roma – Di seguito la nota congiunta tra il segretario nazionale die deputato di +Europa, Riccardo Magi e il segretario diRoma e consigliere regionale di +Europa, Alessandro Capriccioli. “Già da qualche anno, in tutta Europa, stiamo vivendo una fase storica in cui i diritti delle persone sono concretamente minacciati da una crescente deriva illiberale e reazionaria. In particolare, il nostro paese attraversa una fase nella quale alcune delle più importanti conquiste civili, guadagnate attraverso anni di lotte, vengono messe esplicitamente in discussione. Non da qualche pittoresco gruppo estremista, ma da chi è attualmente al governo del paese”. “Per questo- proseguono-Roma aderiranno al Gaydicon convinzione ancora ...