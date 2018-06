Quiescenza Quota 41 e Opzione donna | Di Maio | ' Si | senza requisito età'

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Sulle Pensioni non si placa lo scontro. Il dibattito sulla, in particolare su41 eVIDEO VIDEO si fa sempre più aspro, nonostante il costo potrebbe aggirarsi intorno a soli 5 miliardi di euro. Ma le novita' sulle pensioni anticipate che riguardano le misure proposte dal nuovo Governo Conte sembrano far parte del contratto iniziale a firma Salvini-Di. In particolare, la41 potrebbe partireildei 62 anni di eta' anagrafica enemmeno impattare troppo sui conti pubblici. Il si di Disembra infatti configurarsi concretamente, ma solo dopo essersi confrontato sulla coperture di cui è fondamentale tenere conto. Differenza dall'attuale pensione41 Di fatto, la misura adottata oggi per i precoci verrebbe estesa a tutti i lavoratori con almeno 41 anni di contributi. Per l', invece, potrebbe ...