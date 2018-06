ilfattoquotidiano

: Grigoriy Grishin sta navigando tranquillamente a bordo della sua imbarcazione sulle acque del laghetto russo... - italianaradio1 : Grigoriy Grishin sta navigando tranquillamente a bordo della sua imbarcazione sulle acque del laghetto russo... - italianaradio1 : Questo è definitivamente lo sport dell’estate: ci vogliono surf, ombrellone e tanto vento. E il divertimento è assi… - Cascavel47 : Questo è definitivamente lo sport dell’estate: ci vogliono surf, ombrellone e tanto vento. E il divertimento è assi… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Grigoriy Grishin sta navigando tranquillamente a bordo della sua imbarcazione sulle acque del laghetto russo Komsomolsky quando si vede passare accanto un curiosoista. L’uomo sulla sua tavola sfrutta i forti venti che sferzano la regione sud-occidentale di Stavropol Krai, utilizzando come vela un. Ilista si rende conto di essere filmato e divertito saluta in camera con estrema nonchalance. Il video ha catturato il webche Grigoriy non ha avuto il tempo di postare il video che le visualizzazioni hanno iniziato a veleggiare con il vento in poppa. L'articololodell’estate: civento. E il divertimento è assicurato proviene da Il Fatto Quotidiano.