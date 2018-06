Quest' anno il convegno del Bilderberg si tiene a Torino Chi sono i 10 italiani invitati

Spiaggia - Quest'anno pochi rincari per ombrellone e lettino : Infine, se tutto ciò non dovesse bastare, ecco alcuni semplici espedienti per fare economia al mare, suggeriti dall'Adoc. Condividere per risparmiare: acquistare l'abbonamento in condivisione con ...

BT Group : l'amministratore delegato Pattersonn lascerà Quest'anno - partita la caccia al successore : Cambio di poltrone in BT Group. L'operatore telefonico britannico ha fatto sapere che l'amministratore delegato Gavin Pattersonn lascerà quest'anno il gruppo, dopo cinque anni di servizio. Ed è già ...

Il Movimento Turismo del Vino - MTV - Puglia sarà protagonista al Wine Show che si terrà Quest'anno in Umbria : ... dedicata quest'anno esclusivamente alle bollicine pugliesi, che sempre più stanno riscuotendo consensi e attirando l'attenzione di consumatori ed esperti in tutto il mondo. L'appuntamento è per ...

Questo fotografo ha trascorso un anno con i tossicodipendenti. Li ha raccontati così - senza pregiudizi : Per un anno si è immerso nel mondo della tossicodipendenza in Svizzera. In mostra a Officine Fotografiche dall'8 al 29 giugno

Venezia 75. Anche Quest'anno un padrino in laguna - Michele Riondino : Nel 2012 Michele Riondino firma la regia degli spettacoli teatrali La vertigine del drago , presentato al Festival dei Due mondi di Spoleto nel 2012, e Siamo solo noi , che lo vedono Anche interprete.

SFERA EBBASTA/ Cinque premi per il rapper : "Abbiamo spaccato di brutto Quest'anno!" (Wind Music Awards 2018) : SFERA EBBASTA, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Milena Gabanelli - ritorno in Rai? «Mai dire mai». E i CinQuestelle ci fanno un pensierino : Milena Gabanelli Il ritorno in Rai? “Mai dire mai“. A meno di un mese dalla scadenza del mandato del DG Mario Orfeo, Milena Gabanelli un pensierino ce lo fa. Eccome se ce lo fa. Per ora l’ex conduttrice di Report, che nell’ottobre 2017 se ne andò da Viale Mazzini, non ha ricevuto offerte in tal senso. Ma diamo tempo al tempo: i Cinquestelle, che avranno ampia voce in capitolo nell’ormai prossimo rinnovo del CdA, ...

Tornano gli appuntamenti estivi di caffè scienza che Quest'anno saranno itineranti tra i tre comuni dell'Unione Terre dei Castelli : : Il 19 giugno caffè scienza si sposterà alla caffetteria centrale di Marano sul Panaro, territorio del luppolo autoctono, dove si parlerà di "Una pinta di scienza, un aperitivo tra fermentazioni e ...

Festa della Repubblica e televisione - Quest’anno i complimenti vanno a Sky : Che in questo Paese sia difficile per la televisione celebrare qualsiasi ricorrenza civile è cosa ben nota. Basta pensare a quanto è successo un paio di settimane fa in occasione del quarantennale della morte di Aldo Moro. Rai 1 aveva organizzato un’eccellente prima serata, con un monologo recitato da Luca Zingaretti seguito da una fiction molto originale sulla vita di Moro-professore. Ma la maggior parte dei telespettatori l’ha snobbata facendo ...

Festa della Repubblica in televisione - Quest’anno i complimenti vanno a Sky : Che in questo Paese sia difficile per la televisione celebrare qualsiasi ricorrenza civile è cosa ben nota. Basta pensare a quanto è successo un paio di settimane fa in occasione del quarantennale della morte di Aldo Moro. Rai 1 aveva organizzato un’eccellente prima serata, con un monologo recitato da Luca Zingaretti seguito da una fiction molto originale sulla vita di Moro-professore. Ma la maggior parte dei telespettatori l’ha snobbata facendo ...

Bannon : "Questa Unione europea è finita" : ... l'ex stratega di Trump che è tornato in Italia, a Roma,perché la capitale "è il centro del mondo", dice a Repubblica. Bannon confida di "aver esortato Salvini" a fare un governo con il M5S, "ho dato ...

Bannon : "Questa Unione europea è finita" : 8.54 Salvini e Di Maio? "Due giovani leader che hanno rinunciato alla premiership per un obiettivo più alto".Così Bannon, l'ex stratega di Trump che è tornato in Italia, a Roma,perché la capitale "è il centro del mondo", dice a Repubblica. Bannon confida di "aver esortato Salvini" a fare un governo con il M5S, "ho dato consigli che sono stati ascoltati" Per Bannon "l'Unione europea è finita, come sono finiti i diktat europei e il fascismo ...

“Questa è grossa!”. Come hanno beccato Andrea Damante : lo scoop bollente. E Giulia De Lellis ha già deciso : Un amore finito è sempre un dolore. Lo sano bene Giulia De Lellis e Andrea Damante, coppia nata negli studi di Uomini e Donne ma che non ha retto di fronte ad una crisi pesantissima. Damante aveva parlato di “meccanismi che ormai non funzionavano” facendo ben attenzione a non rivelare i reali motivi della fine dell’amore tra lui e Giulia. Di contro, la De Lellis aveva voluto ribadire Come ”le colpe sono sempre di ...

MotoGp Italia - Iannone : «Non poteva andare meglio di così in Questa giornata» : SCARPERIA - Nelle prime due sessioni di prove libere il doppio primato rilancia le ambizioni di Andrea Iannone in vista delle qualifiche e della gara di domenica: ' Sono contento di come siamo partiti.