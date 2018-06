Quattro mezze cartelle 20 | Kalista

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) Proposte editoriali da suggerire a chi passa di qua, con mezza cartella di incipit, mezza con un brano a scelta dell’autore, mezza con la quarta di copertina, mezza con le note su chi ha scritto. Le modalità per proporre un inedito sono in questo post. E buona lettura.di Sergio L. Duma Incipit So che mi considerate pazzo ma non sono pazzo. Ho ucciso Nico, d’accordo, ma non capite che ho salvato il mondo. È facile etichettarmi come psicopatico e soprattutto omofobo. Quest’ultimo termine non può mancare mai, vero? Ormai classificare qualcuno come omofobo è un cliché, esattamente come usare i termini bigotto, retrogrado o fascista. Così si mette a tacere chi è fuori dal coro e non si adegua al pensiero unico dominante. Conosco i vostri metodi. Li ho sperimentati sulla mia pelle. Li sperimento anche adesso. Non vi biasimo, però. Vi hanno fatto il lavaggio del cervello e non ...