Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania | preso iracheno in fuga

Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania : arrestato in Iraq il sospetto omicida : Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania: arrestato in Iraq il sospetto omicida Nel corso della notte è stato arrestato nel nord dell’Iraq Ali Bashar, un ragazzo di venti anni che dopo la scomparsa di Susanna, una Quattordicenne stuprata e uccisa, aveva lasciato la Germania insieme a tutta la sua famiglia. Il giovane è accusato di […] L'articolo Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania: arrestato in Iraq il sospetto omicida ...