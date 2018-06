huffingtonpost

: Quando i pupazzi ti chiamano pupazzo - HuffPostItalia : Quando i pupazzi ti chiamano pupazzo - ouatgdrgrace : @gideongouatgdr *quando arriva al lavoro nota qualcosa di insolito all'entrata e si avvicina per controllare. Si tr… - PierangeloTi : #ottoemezzo pupazzi sono i parlamentari del PD e di FI che si muovono solo quando lo dicono i loro burattinai. -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Deve portare pazienza il professor Giuseppe Conte. In Italia siamo abituati a padri-padroni di partiti. La sua presenza ci lascia interdetti. Com'è possibile che due – e dico due, ben due – forze politiche (cosiddette) populiste non abbiano l'uomo forte al comando? Questa è la domanda che, nell'inconscio, agita i sonni di molti interpreti delle vicende politiche italiane.Il populismo contemporaneo, si sa, si fonda innanzitutto sulla presenza di un leader carismatico, che riesca a stabilire un rapporto diretto, senza intermediazioni istituzionali, con il proprio potenziale elettorato, con il popolo, di volta in volta, nel suo nome, soddisfacendolo o ingannandolo, a proprio vantaggio, per il proprio potere personale.Fino a ieri ci si preoccupava del potere di nomina dei candidati alle elezioni da parte del capo indiscusso del singolo partito politico. Si urlava ...